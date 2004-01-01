Wiki.js on moderni, itse ylläpidettävä wikialusta, joka on rakennettu Node.js:n päälle ja jonka taustalla on PostgreSQL. Se tarjoaa visuaalisen WYSIWYG-editorin markdown-tuen, kokotekstihaun, jokaisen sivun versiohistorian ja yksityiskohtaiset käyttöoikeuskäytännöt — tehden siitä sopivan sekä henkilökohtaisiin tietokantoihin että yritysdokumentaatioon.

Wiki.js:n itse ylläpitäminen VPS:llä pitää dokumentaation yksityisenä ja saatavilla ilman SaaS-tilausta. Se integroituu LDAP:n, OAuthin, SAML:n ja kymmenien ulkoisten todennuspalveluiden kanssa, tukee yli 40 käyttöliittymäkieltä ja tarjoaa moduulipohjaisia tallennustaustajärjestelmiä, kuten Gitin ja pilvipohjaisen objektitallennuksen.