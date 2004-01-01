Ota Wiki.js käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Moderni avoimen lähdekoodin wiki-alusta, jossa on WYSIWYG-muokkaus, kokotekstihaku, versionhallinta ja monen todennuksen tuki.
Wiki.js – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Wiki.js – mitä sillä voi rakentaa?
Wiki.js on moderni, itse ylläpidettävä wikialusta, joka on rakennettu Node.js:n päälle ja jonka taustalla on PostgreSQL. Se tarjoaa visuaalisen WYSIWYG-editorin markdown-tuen, kokotekstihaun, jokaisen sivun versiohistorian ja yksityiskohtaiset käyttöoikeuskäytännöt — tehden siitä sopivan sekä henkilökohtaisiin tietokantoihin että yritysdokumentaatioon.
Wiki.js:n itse ylläpitäminen VPS:llä pitää dokumentaation yksityisenä ja saatavilla ilman SaaS-tilausta. Se integroituu LDAP:n, OAuthin, SAML:n ja kymmenien ulkoisten todennuspalveluiden kanssa, tukee yli 40 käyttöliittymäkieltä ja tarjoaa moduulipohjaisia tallennustaustajärjestelmiä, kuten Gitin ja pilvipohjaisen objektitallennuksen.
Wiki.js – tärkeimmät ominaisuudet
Monipuoliset muokkausvaihtoehdot
Kirjoita visuaalisella WYSIWYG-editorilla, pelkällä Markdownilla tai AsciiDoc-editorilla mieltymystesi ja taitotasosi mukaan.
Koko tekstin haku
Löydä kaikki sisältö välittömästi kaikilta wikisivuilta nopealla, tarkalla kokotekstihakemistoinnilla, joka perustuu PostgreSQL-taustaohjelmaan.
Versiohistoria
Jokainen sivun muokkaus versioidaan, mikä mahdollistaa muutosten vertailun ajan mittaan ja sisällön minkä tahansa aiemman version palauttamisen.
Käyttöoikeuksien hallinta
Määritä hienojakoiset luku- ja kirjoitusoikeudet sivu-, ryhmä- tai osiokohtaisesti määrittääksesi, kuka voi tarkastella tai muokata wikin kutakin osaa.
Monitodennusintegraatio
Yhdistä LDAP:iin, OAuth 2.0:aan, SAML:iin tai johonkin kymmenistä sosiaalisen kirjautumisen palveluntarjoajista keskitettyä käyttäjän todennusta varten.
Wiki.js – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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