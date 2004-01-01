Asenna Linkding yhden napsautuksen asennuksena.
Minimalistinen, itseisännöity kirjanmerkkien hallintaohjelma tunnisteisiin perustuvalla järjestelyllä ja kokotekstihaulla.
Linkding – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Linkding – mitä sillä voi rakentaa?
Linkding on virtaviivainen, itse isännöity kirjanmerkkien hallintaohjelma, joka on rakennettu nopeutta ja yksinkertaisuutta varten. Se poimii automaattisesti sivujen otsikot ja kuvaukset, kun tallennat linkin, tukee hierarkkista tunnisteiden käyttöä ja tarjoaa tehokkaan kokotekstihaun koko kokoelmastasi. Selkeä käyttöliittymä pitää huomion kirjanmerkeissäsi työkalun sijaan.
Linkdingin itse isännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää selaustottumuksesi ja tutkimusintressisi täysin yksityisinä, ilman mainoksia, seurantaa tai kolmannen osapuolen pääsyä. Yksi kevyt kontti SQLite-tallennustilalla tarkoittaa minimaalista resurssien käyttöä ja helppoa ylläpitoa.
Linkding – tärkeimmät ominaisuudet
Tunnistepohjainen organisointi
Järjestele kirjanmerkit hierarkkisilla tunnisteilla ja automaattisella täydennyksellä luokitellaksesi nopeasti ja noutaaksesi tallennetut linkit.
Täystekstihaku
Hae kirjanmerkkien otsikoista, kuvauksista ja arkistoidusta sivusisällöstä löytääksesi juuri sen, mitä tallensit.
Automaattinen arkistointi
Arkistoi koko sivun tilannekuvat tallennuksen yhteydessä, jotta kirjanmerkkeihin lisätty sisältö pysyy saatavilla silloinkin kun alkuperäiset URL-osoitteet katoavat.
Selaimen laajennukset
Tallenna sivuja Linkdingiin suoraan selaimestasi erillisillä laajennuksilla Chromeen ja Firefoxiin.
REST API -pääsy
Automatisoi kirjanmerkkien hallinta ja integroi muihin työkaluihin puhtaan REST-rajapinnan kautta.
Linkding – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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