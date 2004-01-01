Linkding on virtaviivainen, itse isännöity kirjanmerkkien hallintaohjelma, joka on rakennettu nopeutta ja yksinkertaisuutta varten. Se poimii automaattisesti sivujen otsikot ja kuvaukset, kun tallennat linkin, tukee hierarkkista tunnisteiden käyttöä ja tarjoaa tehokkaan kokotekstihaun koko kokoelmastasi. Selkeä käyttöliittymä pitää huomion kirjanmerkeissäsi työkalun sijaan.

Linkdingin itse isännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää selaustottumuksesi ja tutkimusintressisi täysin yksityisinä, ilman mainoksia, seurantaa tai kolmannen osapuolen pääsyä. Yksi kevyt kontti SQLite-tallennustilalla tarkoittaa minimaalista resurssien käyttöä ja helppoa ylläpitoa.