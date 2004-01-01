Teedy on avoimen lähdekoodin dokumenttienhallintajärjestelmä, joka muuttaa pinon skannattuja papereita, PDF-tiedostoja ja digitaalisia tiedostoja jäsennellyksi, haettavaksi arkistoksi. Jokainen ladattu dokumentti käsitellään OCR:n avulla, jotta sen teksti on täysin haettavissa, ja joustava tunnisteiden, hierarkkisten luokkien ja mukautetun metadatan järjestelmä pitää suuret kokoelmat järjestyksessä. Selkeä responsiivinen verkkokäyttöliittymä, monen käyttäjän tilit yksityiskohtaisilla käyttöoikeuksilla ja täydellinen REST API tekevät siitä sopivan niin yksityishenkilöille kuin pienille tiimeillekin.

Teedyn itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää arkaluonteiset asiakirjat – sopimukset, laskut, verotiedot ja henkilöllisyystodistukset – hallitsemassasi infrastruktuurissa kolmannen osapuolen pilvipalvelun sijaan, tarjoten samalla valmiina OCR:n, kokotekstihaun ja tarkastusystävällisen versioinnin.