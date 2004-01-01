Ota Teedy käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin dokumenttienhallintajärjestelmä, jossa on OCR- ja kokotekstihaku skannausten, PDF-tiedostojen ja tiedostojen järjestämiseen.
Teedy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Teedy – mitä sillä voi rakentaa?
Teedy on avoimen lähdekoodin dokumenttienhallintajärjestelmä, joka muuttaa pinon skannattuja papereita, PDF-tiedostoja ja digitaalisia tiedostoja jäsennellyksi, haettavaksi arkistoksi. Jokainen ladattu dokumentti käsitellään OCR:n avulla, jotta sen teksti on täysin haettavissa, ja joustava tunnisteiden, hierarkkisten luokkien ja mukautetun metadatan järjestelmä pitää suuret kokoelmat järjestyksessä. Selkeä responsiivinen verkkokäyttöliittymä, monen käyttäjän tilit yksityiskohtaisilla käyttöoikeuksilla ja täydellinen REST API tekevät siitä sopivan niin yksityishenkilöille kuin pienille tiimeillekin.
Teedyn itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää arkaluonteiset asiakirjat – sopimukset, laskut, verotiedot ja henkilöllisyystodistukset – hallitsemassasi infrastruktuurissa kolmannen osapuolen pilvipalvelun sijaan, tarjoten samalla valmiina OCR:n, kokotekstihaun ja tarkastusystävällisen versioinnin.
Teedy – tärkeimmät ominaisuudet
OCR-tekstinpoiminta
Poimii tekstin automaattisesti skannatuista kuvista ja PDF-tiedostoista sisäänrakennetun OCR:n avulla, jolloin jokainen asiakirja on täysin haettavissa.
Koko tekstin haku
Etsi koko arkistosta asiakirjan sisällön, tunnisteiden tai metatietojen perusteella löytääksesi minkä tahansa tiedoston sekunneissa.
Tunnisteet ja metatiedot
Järjestä asiakirjat hierarkkisilla tunnisteilla, mukautetuilla metatietokentillä ja suhteilla jäykkien kansiorakenteiden sijaan.
Monikäyttäjäoikeudet
Luo käyttäjä- ja ryhmätilejä tarkasti määritellyillä pääsynhallintalistoilla, jotta tiimit voivat jakaa asiakirjoja turvallisesti.
REST API ja automaatio
Automatisoi lataukset, tuonti ja integraatiot täydellisen REST-rajapinnan ja sähköpostituonnin tuen avulla.
Teedy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.