TimescaleDB laajentaa PostgreSQL:ää natiiveilla aikasarjaominaisuuksilla, pakaten hypertaulukot, automaattisen osioinnin, jatkuvat aggregaatit ja edistyneen pakkauksen SQL-moottorin päälle, jonka tiimit jo tuntevat. Koska se on pohjimmiltaan PostgreSQL, kaikki olemassa olevat ajurit, ORM:t, BI-työkalut ja laajennukset – mukaan lukien PostGIS ja pg_vector – toimivat edelleen ilman muutoksia.

TimescaleDB:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää suuren volyymin telemetrian, IoT-anturivirrat ja taloudellisen tick-datan hallinnassasi ilman datapistekohtaista hinnoittelua tai poistumismaksuja. HA-kuva sisältää Patronin ja yleiset PostgreSQL-työkalut, tarjoten sinulle tuotantovalmiin perustan mittareille, valvonta- ja analytiikkatyökuormille.