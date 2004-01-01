Ota TimescaleDB käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
PostgreSQL:n päälle rakennettu aikasarjatietokanta — yhdistäen SQL:n tuttuuden varta vasten rakennetun TSDB:n mittakaavaan ja nopeuteen.
TimescaleDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
TimescaleDB – mitä sillä voi rakentaa?
TimescaleDB laajentaa PostgreSQL:ää natiiveilla aikasarjaominaisuuksilla, pakaten hypertaulukot, automaattisen osioinnin, jatkuvat aggregaatit ja edistyneen pakkauksen SQL-moottorin päälle, jonka tiimit jo tuntevat. Koska se on pohjimmiltaan PostgreSQL, kaikki olemassa olevat ajurit, ORM:t, BI-työkalut ja laajennukset – mukaan lukien PostGIS ja pg_vector – toimivat edelleen ilman muutoksia.
TimescaleDB:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää suuren volyymin telemetrian, IoT-anturivirrat ja taloudellisen tick-datan hallinnassasi ilman datapistekohtaista hinnoittelua tai poistumismaksuja. HA-kuva sisältää Patronin ja yleiset PostgreSQL-työkalut, tarjoten sinulle tuotantovalmiin perustan mittareille, valvonta- ja analytiikkatyökuormille.
TimescaleDB – tärkeimmät ominaisuudet
Hypertaulukot
Jaa aikasarjadatat automaattisesti lohkoihin nopeita lisäyksiä ja kyselyitä varten miljardien rivien mittakaavassa, muuttamatta tapaa, jolla kirjoitat SQL:ää.
Natiivipakkaus
Sarakepohjainen pakkaus pienentää tyypillisesti historiallista dataa yli 90 %, mikä vähentää tallennuskustannuksia ja pitää samalla tuoreet rivit nopeina päivitettävinä ja kyseltävinä.
Jatkuvat aggregaatit
Materialisoidut koosteet päivittyvät asteittain taustalla, joten kuukausien tai vuosien raakadataa hyödyntävät koontinäytöt reagoivat alle sekunnissa.
Täysi PostgreSQL-yhteensopivuus
Toimii kaikkien PostgreSQL-asiakasohjelmien, ORM-järjestelmien ja laajennusten kanssa – mukaan lukien PostGIS paikkatietoja varten ja pg_vector tekoälyupotuksia varten – ilman siirtotyötä.
Tietojen säilytyskäytännöt
Poista tai alinäytteistä vanhat palat automaattisesti aikataulun mukaisesti, pitäen kuuman datan nopeassa tallennustilassa ja täyttäen vaatimustenmukaisuuden säilytysvaatimukset.
TimescaleDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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