Ota Matrix Synapse käyttöön yhdellä napsautuksella.
Hajautettu, päästä päähän salattu chat-palvelin turvalliseen reaaliaikaiseen viestintään täydellä federaatiotuella.
Matrix Synapse – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Matrix Synapse – mitä sillä voi rakentaa?
Matrix Synapse on Matrix-avoimen viestintäprotokollan referenssikotipalvelin, mahdollistaen reaaliaikaisen viestinnän, ääni- ja videopuhelut, tiedostojen jakamisen ja päästä päähän -salauksen hajautetussa palvelinverkostossa. Hallitusten, yliopistojen ja yritysten maailmanlaajuisesti luottama Synapse antaa käyttäjiesi kommunikoida turvallisesti pitäen kaikki tiedot omassa infrastruktuurissasi.
Federaatio mahdollistaa palvelimesi saumattoman yhteyden muihin Matrix-palvelimiin, jotta käyttäjäsi voivat tavoittaa kenet tahansa globaalissa Matrix-verkostossa. Slackiin, Discordiin, IRC:hen ja Telegramiin johtavien siltojen avulla Synapse integroituu olemassa oleviin viestintätyönkulkuihin pakottamatta kaikkia yhdelle alustalle.
Matrix Synapse – tärkeimmät ominaisuudet
Päästä päähän -salaus
Kaikki yksityisviestit ja ryhmäkeskustelut salataan oletuksena, mikä varmistaa, että tiedot pysyvät yksityisinä jopa palvelimen ylläpitäjiltä.
Federaatiotuki
Kommunikoi käyttäjien kanssa millä tahansa Matrix-palvelimella maailmanlaajuisesti saumattoman palvelinten välisen federaation kautta.
Alustasillat
Yhdistä Slackiin, Discordiin, IRC:hen, Telegramiin ja muihin alustoihin protokollasiltojen kautta.
Huoneet ja tilat
Järjestä keskustelut huoneiden, tilojen, ketjujen, reaktioiden ja viestien muokkauksen avulla jäsenneltyä viestintää varten.
Ääni- ja videopuhelut
Soita VoIP-ääni- ja videopuheluita suoraan Matrix-asiakasohjelmissa ilman ulkoisia palveluita.
SSO-integraatio
Todenna käyttäjät OIDC-, SAML- ja CAS-palveluntarjoajien kautta yrityksen kertakirjautumista varten.
Matrix Synapse – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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