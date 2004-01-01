Jopa 69 % alennus Workout Cool tuotteelle

Asenna Workout Cool yhdellä napsautuksella.

Avoimen lähdekoodin kuntoiluvalmennusalusta harjoitussuunnitelmien luomiseen, edistymisen seurantaan ja henkilökohtaisen harjoituskirjaston hallintaan.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Workout Cool yhdellä napsautuksella.

Workout Cool – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Workout Cool – mitä sillä voi rakentaa?

Workout Cool on itse ylläpidettävä kuntoiluvalmennusalusta, joka tarjoaa kattavan harjoitustietokannan, jäsennellyn harjoitusohjelman rakentajan ja harjoitusten seurannan – kaikki toimii omalla palvelimellasi ilman tilausmaksuja tai kolmannen osapuolen tiedonjakoa. Käyttäjät voivat selata harjoituksia opetusvideodemonstraatioiden avulla, rakentaa mukautettuja harjoitusohjelmia lihasryhmän tai harjoitustavoitteen mukaan järjestettynä ja kirjata harjoituskertoja seuratakseen suorituskykyä ajan mittaan.

Toisin kuin isännöidyt kuntoilusovellukset, jotka lukitsevat historiatiedot tilausten taakse, Workout Cool tallentaa kaiken harjoitushistorian PostgreSQL-tietokantaan omassa infrastruktuurissasi. Alusta tukee sähköposti- ja salasana-autentikointia valinnaisen Google OAuthin rinnalla, ja upotettu harjoituskirjasto voidaan esitäyttää esimerkkidatalla ensimmäisellä käynnistyksellä.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Workout Cool – tärkeimmät ominaisuudet

Harjoituskirjasto

Selaa kattavaa harjoitustietokantaa, joka sisältää opetusvideodemonstraatioita ja on järjestetty lihasryhmän, välineiden ja harjoitustyypin mukaan.

Harjoitussuunnitelman laatija

Luo jäsenneltyjä monipäiväisiä harjoitusohjelmia mukautetuilla harjoitusvalinnoilla, sarjoilla, toistoilla ja lepoajoilla mihin tahansa kuntotavoitteeseen.

Istunnon lokitus

Tallenna jokainen harjoituskerta todellisilla suorituskykytiedoilla, jotta voit seurata painon kehitystä ja volyymia ajan mittaan.

Edistymisen seuranta

Visualisoi voimanlisäykset ja harjoittelun johdonmukaisuus kaavioiden avulla, jotka näyttävät suorituskyvyn kehityssuuntia harjoituskertojen ja harjoitusohjelmien välillä.

Lihasryhmäsuodatus

Suodata ja löydä harjoituksia kohdelihasryhmittäin rakentaaksesi tasapainoisia ohjelmia, jotka kattavat kehon kaikki osat.

Workout Cool – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

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