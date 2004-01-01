Workout Cool on itse ylläpidettävä kuntoiluvalmennusalusta, joka tarjoaa kattavan harjoitustietokannan, jäsennellyn harjoitusohjelman rakentajan ja harjoitusten seurannan – kaikki toimii omalla palvelimellasi ilman tilausmaksuja tai kolmannen osapuolen tiedonjakoa. Käyttäjät voivat selata harjoituksia opetusvideodemonstraatioiden avulla, rakentaa mukautettuja harjoitusohjelmia lihasryhmän tai harjoitustavoitteen mukaan järjestettynä ja kirjata harjoituskertoja seuratakseen suorituskykyä ajan mittaan.

Toisin kuin isännöidyt kuntoilusovellukset, jotka lukitsevat historiatiedot tilausten taakse, Workout Cool tallentaa kaiken harjoitushistorian PostgreSQL-tietokantaan omassa infrastruktuurissasi. Alusta tukee sähköposti- ja salasana-autentikointia valinnaisen Google OAuthin rinnalla, ja upotettu harjoituskirjasto voidaan esitäyttää esimerkkidatalla ensimmäisellä käynnistyksellä.