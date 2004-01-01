Asenna Workout Cool yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin kuntoiluvalmennusalusta harjoitussuunnitelmien luomiseen, edistymisen seurantaan ja henkilökohtaisen harjoituskirjaston hallintaan.
Workout Cool – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Workout Cool – mitä sillä voi rakentaa?
Workout Cool on itse ylläpidettävä kuntoiluvalmennusalusta, joka tarjoaa kattavan harjoitustietokannan, jäsennellyn harjoitusohjelman rakentajan ja harjoitusten seurannan – kaikki toimii omalla palvelimellasi ilman tilausmaksuja tai kolmannen osapuolen tiedonjakoa. Käyttäjät voivat selata harjoituksia opetusvideodemonstraatioiden avulla, rakentaa mukautettuja harjoitusohjelmia lihasryhmän tai harjoitustavoitteen mukaan järjestettynä ja kirjata harjoituskertoja seuratakseen suorituskykyä ajan mittaan.
Toisin kuin isännöidyt kuntoilusovellukset, jotka lukitsevat historiatiedot tilausten taakse, Workout Cool tallentaa kaiken harjoitushistorian PostgreSQL-tietokantaan omassa infrastruktuurissasi. Alusta tukee sähköposti- ja salasana-autentikointia valinnaisen Google OAuthin rinnalla, ja upotettu harjoituskirjasto voidaan esitäyttää esimerkkidatalla ensimmäisellä käynnistyksellä.
Workout Cool – tärkeimmät ominaisuudet
Harjoituskirjasto
Selaa kattavaa harjoitustietokantaa, joka sisältää opetusvideodemonstraatioita ja on järjestetty lihasryhmän, välineiden ja harjoitustyypin mukaan.
Harjoitussuunnitelman laatija
Luo jäsenneltyjä monipäiväisiä harjoitusohjelmia mukautetuilla harjoitusvalinnoilla, sarjoilla, toistoilla ja lepoajoilla mihin tahansa kuntotavoitteeseen.
Istunnon lokitus
Tallenna jokainen harjoituskerta todellisilla suorituskykytiedoilla, jotta voit seurata painon kehitystä ja volyymia ajan mittaan.
Edistymisen seuranta
Visualisoi voimanlisäykset ja harjoittelun johdonmukaisuus kaavioiden avulla, jotka näyttävät suorituskyvyn kehityssuuntia harjoituskertojen ja harjoitusohjelmien välillä.
Lihasryhmäsuodatus
Suodata ja löydä harjoituksia kohdelihasryhmittäin rakentaaksesi tasapainoisia ohjelmia, jotka kattavat kehon kaikki osat.
Workout Cool – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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