Sonatype Nexus Repository Manager on alan standardi artefaktivarasto, joka tallentaa, järjestää ja jakaa koontiartefakteja kaikissa tärkeimmissä pakettimuodoissa. Se toimii yleisenä välityspalvelinvälimuistina Maven Centralille, npm:lle, PyPI:lle, Docker Hubille ja kymmenille muille rekistereille, vähentäen dramaattisesti ulkoisia latauksia ja nopeuttaen koontia.

Nexuksen itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan artefaktien tallennuksesta, käyttöoikeuskäytännöistä ja tietoturvatarkistuksista. Tiimit saavat yhden totuuden lähteen kaikille riippuvuuksille – julkisille ja yksityisille – ilman paikkakohtaista hinnoittelua tai pilvitallennustilan rajoituksia.