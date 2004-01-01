Asenna Nexus Repository Manager yhden napsautuksen asennuksella.
Universaali artefaktivaraston hallintatyökalu, joka tukee Mavenia, npm:ää, Docker-ohjelmaa, PyPI:ä ja monia muita.
Nexus Repository Manager – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Nexus Repository Manager – mitä sillä voi rakentaa?
Sonatype Nexus Repository Manager on alan standardi artefaktivarasto, joka tallentaa, järjestää ja jakaa koontiartefakteja kaikissa tärkeimmissä pakettimuodoissa. Se toimii yleisenä välityspalvelinvälimuistina Maven Centralille, npm:lle, PyPI:lle, Docker Hubille ja kymmenille muille rekistereille, vähentäen dramaattisesti ulkoisia latauksia ja nopeuttaen koontia.
Nexuksen itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan artefaktien tallennuksesta, käyttöoikeuskäytännöistä ja tietoturvatarkistuksista. Tiimit saavat yhden totuuden lähteen kaikille riippuvuuksille – julkisille ja yksityisille – ilman paikkakohtaista hinnoittelua tai pilvitallennustilan rajoituksia.
Nexus Repository Manager – tärkeimmät ominaisuudet
Universaali formaattituki
Isännöi ja välitä Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go ja monia muita formaatteja yhdestä instanssista.
Välityspalvelin ja välimuisti
Tallenna etäartefaktit paikallisesti välimuistiin, jotta koontiversiot eivät koskaan epäonnistu, koska ylävirran rekisteri on hidas tai ei saatavilla.
Yksityiset repositoriot
Julkaise omia kirjastoja ja Docker-kuvia yksityisiin isännöityihin arkistoihin yksityiskohtaisella pääsynhallinnalla.
Komponenttihaku
Kokotekstihaku kaikista säilöistä antaa kehittäjien löytää nopeasti tietyt artefaktiversiot ja niiden metatiedot.
Roolipohjainen pääsy
Määritä tarkat käyttöoikeudet arkistokohtaisesti, jotta tiimit näkevät ja julkaisevat vain omistamiinsa arkistoihin.
Nexus Repository Manager – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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