Asenna mStream yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt itse isännöity musiikin suoratoistopalvelin puhtaalla verkkosoittimella ja natiiveilla mobiilisovelluksilla.
mStream – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
mStream – mitä sillä voi rakentaa?
mStream on kevyt, Node.js-pohjainen musiikin suoratoistopalvelin, joka keskittyy kokoelmasi saamiseen verkkoon minimaalisella asennuksella. Pudota musiikkisi kirjastokansioon, ja mStream skannaa, indeksoi ja tarjoilee sen automaattisesti puhtaan responsiivisen verkkosoittimen kautta — sekä natiivit iOS- ja Android-sovellukset, jotka käyttävät samaa tausta-APIa offline-kuunteluun ja saumattomaan toistoon mobiililaitteilla.
MStreamin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle yksityisen, aina käytettävissä olevan pääsyn musiikkikirjastoosi miltä tahansa laitteelta, ilman kaupallisten suoratoistopalveluiden tallennusrajoituksia, laiterajoituksia tai lisenssimuutoksia. Oletusarvoinen julkinen tila priorisoi välitöntä käytettävyyttä; käyttäjäkohtaisia tilejä voidaan lisätä hallintakäyttöliittymän kautta, kun päätät asettaa palvelimen julkisesti saataville.
mStream – tärkeimmät ominaisuudet
Pudotus- ja suoratoistokirjasto
Lisää tiedostoja musiikkikansioon, ja mStream poimii ne automaattisesti – ei manuaalista tuontivaihetta, ei mediakirjaston skanneria, jota pitäisi ensin määrittää.
Natiivit mobiilisovellukset
Viralliset iOS- ja Android-sovellukset yhdistyvät palvelimeesi offline-toistoa, saumattomia siirtymiä ja mobiiliverkkoystävällistä transkoodausta varten.
Monen käyttäjän tilit
Valinnaiset käyttäjäkohtaiset tilit kirjastokohtaisella käyttöoikeuksien hallinnalla antavat kotitalouksien jakaa yhden palvelimen yhdistämättä musiikkikokoelmia.
Responsiivinen verkkosoitin
Moderni HTML5-soitin, joka toimii sujuvasti työpöytä- ja mobiiliselaimilla soittolistoilla, haulla, albumin kuvituksella ja satunnaistoistolla.
Hallintakäyttöliittymä viritykseen
Live-hallintaliittymä ohjaa julkisen tilan kytkintä, latauksia, tiedostomuutoksia ja tilin lukitusta palvelinta käynnistämättä.
mStream – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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