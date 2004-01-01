mStream on kevyt, Node.js-pohjainen musiikin suoratoistopalvelin, joka keskittyy kokoelmasi saamiseen verkkoon minimaalisella asennuksella. Pudota musiikkisi kirjastokansioon, ja mStream skannaa, indeksoi ja tarjoilee sen automaattisesti puhtaan responsiivisen verkkosoittimen kautta — sekä natiivit iOS- ja Android-sovellukset, jotka käyttävät samaa tausta-APIa offline-kuunteluun ja saumattomaan toistoon mobiililaitteilla.

MStreamin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle yksityisen, aina käytettävissä olevan pääsyn musiikkikirjastoosi miltä tahansa laitteelta, ilman kaupallisten suoratoistopalveluiden tallennusrajoituksia, laiterajoituksia tai lisenssimuutoksia. Oletusarvoinen julkinen tila priorisoi välitöntä käytettävyyttä; käyttäjäkohtaisia tilejä voidaan lisätä hallintakäyttöliittymän kautta, kun päätät asettaa palvelimen julkisesti saataville.