Moderni verkkokäyttöliittymä Ansible-playbookien, Terraform-suunnitelmien, Bash-skriptien ja Pulumi-pinojen ajamiseen.
Semaphore – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Semaphore – mitä sillä voi rakentaa?
Semaphore on moderni avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä DevOps-automaatiotyökalujen hallintaan ja suorittamiseen. Se tarjoaa selkeän hallintapaneelin Ansible-playbookien, Terraform-suunnitelmien, OpenTofu-konfiguraatioiden, Bash-skriptien ja Pulumi-pinon suorittamiseen ilman komentorivikäyttöä. Tiimit voivat hallita inventaarioita, tunnistetietoja ja suoritushistoriaa selaimen kautta säilyttäen samalla täyden hallinnan infrastruktuurikoodiinsa.
Semaphoren itseisännöinti VPS:lläsi keskittää kaiken automaation suorituksen auditointilokeineen, ajoitettuine suorituksineen ja tiimin käyttöoikeuksien hallinnalla. Tämä käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n luotettavaan tietojen tallennukseen ja järjestelmänvalvojan tilin, joka luodaan automaattisesti ensimmäisellä käynnistyksellä käyttöönoton yhteydessä määrittämiesi tunnistetietojen avulla.
Semaphore – tärkeimmät ominaisuudet
Ansible-ajokirjan suoritin
Suorita Ansible-playbookeja verkkokäyttöliittymästä inventaarionhallinnalla, muuttujien syöttämisellä ja reaaliaikaisella tulosteen suoratoistolla.
Monityökalutuki
Suorita Terraform-, OpenTofu-, Pulumi- ja Bash-skriptejä Ansiblen rinnalla yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä.
Ajastettu suoritus
Ajoita automaation suoritukset cron-lausekkeilla ja tarkastele suoritushistoriaa yksityiskohtaisten lokien ja tilaseurannan avulla.
Tunnistetietojen hallinta
Tallenna SSH-avaimet, pilvipalveluntarjoajan tunnistetiedot ja holvin salasanat turvallisesti salatun tallennustilan avulla.
Tiimityöskentely
Hallitse tiimin käyttöoikeuksia projektitason käyttöoikeuksilla, jotta jäsenet voivat suorittaa valtuutettuja tehtäviä ilman suoraa palvelinyhteyttä.
Git-integraatio
Hae toimintakirjoja ja automaatiokoodia suoraan Git-arkistoista haaran ja tunnisteen valinnalla tehtäväkohtaisesti.
Semaphore – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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