Semaphore on moderni avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä DevOps-automaatiotyökalujen hallintaan ja suorittamiseen. Se tarjoaa selkeän hallintapaneelin Ansible-playbookien, Terraform-suunnitelmien, OpenTofu-konfiguraatioiden, Bash-skriptien ja Pulumi-pinon suorittamiseen ilman komentorivikäyttöä. Tiimit voivat hallita inventaarioita, tunnistetietoja ja suoritushistoriaa selaimen kautta säilyttäen samalla täyden hallinnan infrastruktuurikoodiinsa.

Semaphoren itseisännöinti VPS:lläsi keskittää kaiken automaation suorituksen auditointilokeineen, ajoitettuine suorituksineen ja tiimin käyttöoikeuksien hallinnalla. Tämä käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n luotettavaan tietojen tallennukseen ja järjestelmänvalvojan tilin, joka luodaan automaattisesti ensimmäisellä käynnistyksellä käyttöönoton yhteydessä määrittämiesi tunnistetietojen avulla.