Ota Databasus käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity tietokannan varmuuskopiointien hallintaohjelma PostgreSQL-, MySQL- ja MongoDB-varmuuskopioiden automatisointiin ja valvontaan.
Databasus – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Databasus – mitä sillä voi rakentaa?
Databasus on itse ylläpidettävä tietokannan varmuuskopioinnin hallintatyökalu, joka keskittää PostgreSQL-, MySQL- ja MongoDB-tietokantojen automaattiset varmuuskopiot yhden verkkokäyttöliittymän alle. Se hoitaa koko varmuuskopioinnin elinkaaren – ajoituksen, suorituksen, pakkauksen, säilytyskierron ja tilanvalvonnan – ilman erillisiä skriptejä kullekin tietokantatyypille.
Databasuksen itse ylläpitäminen VPS:lläsi tallentaa varmuuskopiot suoraan omaan infrastruktuuriisi, poistaen gigakohtaiset pilvitallennusmaksut ja pitäen arkaluonteiset tiedot hallinnassasi. Verkkokojelauta tarjoaa selkeän näkyvyyden varmuuskopioinnin onnistumisasteisiin, tallennustilan käyttöön ja tehtävähistoriaan, samalla kun dedikoidut VPS-resurssit varmistavat, että varmuuskopiointitehtävät suoritetaan vaikuttamatta tuotantotietokannan suorituskykyyn.
Databasus – tärkeimmät ominaisuudet
Monitietokantatuki
Varmuuskopioi PostgreSQL:n, MySQL:n ja MongoDB:n yhtenäisen käyttöliittymän kautta, korvaten tarpeen hallita erillisiä varmuuskopiointiskriptejä tietokantamoottoria kohden.
Automaattinen aikataulutus
Määritä varmuuskopiointivälit ja säilytyskäytännöt niin, että päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset varmuuskopiot kiertävät automaattisesti ilman manuaalista puuttumista.
Verkkopohjainen hallintapaneeli
Seuraa varmuuskopioiden tilaa, tallennustilan käyttöä ja tehtävähistoriaa keskitetystä käyttöliittymästä, jossa on hälytykset huomiota vaativista vioista.
Varmuuskopion tarkistus
Suorittaa eheystarkistuksia jokaisen varmuuskopion jälkeen varmistaakseen, että varmuuskopio on kelvollinen ja käyttökelpoinen, ennen kuin se lasketaan osaksi säilytyskäytäntöäsi.
Ajankohdan palautus
Palauta tietokannat tiettyyn varmuuskopion tilannekuvaan, mahdollistaen katastrofipalautuksen ja tuotantodatan turvallisen testauksen testiympäristöissä.
Databasus – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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