Databasus on itse ylläpidettävä tietokannan varmuuskopioinnin hallintatyökalu, joka keskittää PostgreSQL-, MySQL- ja MongoDB-tietokantojen automaattiset varmuuskopiot yhden verkkokäyttöliittymän alle. Se hoitaa koko varmuuskopioinnin elinkaaren – ajoituksen, suorituksen, pakkauksen, säilytyskierron ja tilanvalvonnan – ilman erillisiä skriptejä kullekin tietokantatyypille.

Databasuksen itse ylläpitäminen VPS:lläsi tallentaa varmuuskopiot suoraan omaan infrastruktuuriisi, poistaen gigakohtaiset pilvitallennusmaksut ja pitäen arkaluonteiset tiedot hallinnassasi. Verkkokojelauta tarjoaa selkeän näkyvyyden varmuuskopioinnin onnistumisasteisiin, tallennustilan käyttöön ja tehtävähistoriaan, samalla kun dedikoidut VPS-resurssit varmistavat, että varmuuskopiointitehtävät suoritetaan vaikuttamatta tuotantotietokannan suorituskykyyn.