SickGear on alkuperäisen Sick-Beard-projektin vakain ja ominaisuuksiltaan kattavin yhteisön ylläpitämä haarukka — itse isännöity TV-sarjojen automaatiopalvelin, joka seuraa katsomiasi sarjoja, valvoo Usenet-indeksoijia ja torrent-seurantapalveluita uusien jaksojen varalta ja toimittaa vastaavat julkaisut latausohjelmaasi automaattista kirjaston tuontia varten. Sitä on kehitetty jatkuvasti vuodesta 2014 lähtien keskittyen luotettavuuteen, laajaan indeksoijatukeen ja alkuperäisen Sick-Beard-suunnittelun inspiroimaan hiottuun verkkokäyttöliittymään.

SickGearin itseisännöinti VPS:llä pitää TV-automaatiosi käynnissä 24/7, joten jaksot ilmestyvät kirjastoosi minuuteissa julkaisun jälkeen. Se toimii luontevasti Plexin, Jellyfinin, Embyn ja laajemman Servarr-mediapinon kanssa, ja se tukee käytännössä kaikkia Newznab- ja Torznab-indeksoijia.