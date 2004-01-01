Asenna SickGear yhdellä napsautuksella.
Vakaa TV-ohjelmien automaatiopalvelin — pitkäikäinen, monipuolinen Sick-Beardin haarukka itse isännöityihin PVR-asetelmiin.
SickGear – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SickGear – mitä sillä voi rakentaa?
SickGear on alkuperäisen Sick-Beard-projektin vakain ja ominaisuuksiltaan kattavin yhteisön ylläpitämä haarukka — itse isännöity TV-sarjojen automaatiopalvelin, joka seuraa katsomiasi sarjoja, valvoo Usenet-indeksoijia ja torrent-seurantapalveluita uusien jaksojen varalta ja toimittaa vastaavat julkaisut latausohjelmaasi automaattista kirjaston tuontia varten. Sitä on kehitetty jatkuvasti vuodesta 2014 lähtien keskittyen luotettavuuteen, laajaan indeksoijatukeen ja alkuperäisen Sick-Beard-suunnittelun inspiroimaan hiottuun verkkokäyttöliittymään.
SickGearin itseisännöinti VPS:llä pitää TV-automaatiosi käynnissä 24/7, joten jaksot ilmestyvät kirjastoosi minuuteissa julkaisun jälkeen. Se toimii luontevasti Plexin, Jellyfinin, Embyn ja laajemman Servarr-mediapinon kanssa, ja se tukee käytännössä kaikkia Newznab- ja Torznab-indeksoijia.
SickGear – tärkeimmät ominaisuudet
Näytä seuranta laatiprofiileilla
Ohjelmakohtaiset asetukset laadulle, resoluutiolle, kielelle ja koodekille tarkoittavat, että jokainen nimike haetaan juuri haluamassasi muodossa.
Laaja indeksoijatuki
Newznab- ja Torznab-yhteensopivuus sekä suorat laajennukset monille yksityisille trackereille kattavat käytännössä kaikki Usenet- ja torrent-indeksoijat.
Natiivi latausohjelmaintegraatio
Sisäänrakennetut lisäosat NZBGetille, SABnzbd:lle, Transmissionille, qBittorrentille, Delugelle ja rTorrentille mahdollistavat SickGearin orkestroida koko latausputken.
Tekstitysten haku
OpenSubtitles-, Addic7ed- ja Podnapisi-integraatio hakee vastaavat tekstitykset haluamillasi kielillä heti jokaisen latauksen jälkeen.
Anime- ja erikoisformaattituki
Sisäänrakennettu AniDB-integraatio käsittelee animekohtaisia nimeämiskäytäntöjä ja absoluuttista jaksonumerointia ilman manuaalisia kiertoteitä.
SickGear – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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