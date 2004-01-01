Asenna ezBookKeeping yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt, itse isännöity henkilökohtaisen talouden seurantaohjelma mobiiliystävällisellä käyttöliittymällä, kaavioilla ja kuittien skannauksella.
ezBookKeeping – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ezBookKeeping – mitä sillä voi rakentaa?
ezBookKeeping on kevyt, avoimen lähdekoodin henkilökohtaisen talouden sovellus, joka on suunniteltu nopeaan ja kitkattomaan päivittäisten menojen seurantaan. Yhtenä säiliönä SQLite-tallennustilalla rakennettu sovellus toimii mukavasti minimaalisella laitteistolla – Raspberry Pi:stä pieneen VPS:ään – ilman tietokantapalvelinta.
Toisin kuin raskaammat kahdenkertaisen kirjanpidon työkalut, ezBookKeeping keskittyy siihen, mitä useimmat yksilöt todella tarvitsevat: selkeään mobiiliystävälliseen käyttöliittymään tapahtumien nopeaan kirjaamiseen, menojen visualisointiin kategorioittain ja henkilökohtaisten budjettien hallintaan. Itseisännöinti pitää tapahtumahistoriasi täysin yksityisenä, eikä yksikään kolmannen osapuolen taloussovellus näe kulutustietojasi.
ezBookKeeping – tärkeimmät ominaisuudet
Mobiili edellä PWA
Asenna ezBookKeeping progressiivisena verkkosovelluksena mihin tahansa puhelimeen saadaksesi natiivin kaltaisen kulujen kirjaamisen ilman sovelluskaupan latausta.
Kuitin OCR-skannaus
Skannaa paperikuitit poimiaksesi automaattisesti tapahtumien summat ja kauppiaat, vähentäen manuaalista tietojen syöttöä.
Monivaluuttatuki
Seuraa kuluja useissa valuutoissa automaattisella valuuttakurssimuunnoksella matkustamiseen ja kansainväliseen kulutukseen.
Kaaviot ja tilastot
Visualisoi kulutustrendejä luokittain, tilittäin ja ajanjaksoittain sisäänrakennetuilla kaavioilla ja yhteenvetotilastoilla.
CSV & Alipay-tuonti
Tuo tapahtumahistoria CSV-tiedostoista ja suurimmilta maksualustoilta, mukaan lukien Alipay ja WeChat Pay.
ezBookKeeping – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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