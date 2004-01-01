Jellystat on avoimen lähdekoodin tilastosovellus, joka on rakennettu erityisesti Jellyfin-mediapalvelimelle, Tautullin Plexille kehittämän analytiikkatyylin inspiroimana. Se yhdistää Jellyfin-palvelimesi API:in ja kerää jatkuvasti toistotietoja, käyttäjäaktiivisuutta ja kirjastotietoja, esittäen kaiken interaktiivisten kaavioiden ja yksityiskohtaisten käyttäjäkohtaisten hallintapaneelien kautta.

Jellystatin itseisännöinti VPS:llä pitää katseluhistoriasi ja palvelimen analytiikan täysin hallinnassasi, vapaana kolmannen osapuolen seurantapalveluista. Mukana toimitettu PostgreSQL-tietokanta säilyttää historialliset toistotiedot konttipäivitysten yli, ja sisäänrakennettu varmuuskopiointijärjestelmä tallentaa tilastosi ja kokoonpanosi, jotta analytiikka säilyy päivitysten ja siirtojen yli ilman manuaalisia vientitoimintoja.