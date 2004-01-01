Ota Jellystat käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin tilasto- ja analytiikkapaneeli Jellyfin-mediapalvelimelle yksityiskohtaisella toiston seurannalla ja käyttäjäanalytiikalla.
Jellystat – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Jellystat – mitä sillä voi rakentaa?
Jellystat on avoimen lähdekoodin tilastosovellus, joka on rakennettu erityisesti Jellyfin-mediapalvelimelle, Tautullin Plexille kehittämän analytiikkatyylin inspiroimana. Se yhdistää Jellyfin-palvelimesi API:in ja kerää jatkuvasti toistotietoja, käyttäjäaktiivisuutta ja kirjastotietoja, esittäen kaiken interaktiivisten kaavioiden ja yksityiskohtaisten käyttäjäkohtaisten hallintapaneelien kautta.
Jellystatin itseisännöinti VPS:llä pitää katseluhistoriasi ja palvelimen analytiikan täysin hallinnassasi, vapaana kolmannen osapuolen seurantapalveluista. Mukana toimitettu PostgreSQL-tietokanta säilyttää historialliset toistotiedot konttipäivitysten yli, ja sisäänrakennettu varmuuskopiointijärjestelmä tallentaa tilastosi ja kokoonpanosi, jotta analytiikka säilyy päivitysten ja siirtojen yli ilman manuaalisia vientitoimintoja.
Jellystat – tärkeimmät ominaisuudet
Toiston seuranta
Jokainen Jellyfin-striimi tallennetaan käyttäjän, kohteen, laitteen ja katseluajan tiedoilla, jotta sinulla on täydellinen historia mediapalvelimen toiminnasta.
Käyttäjätoiminnan näkemykset
Käyttäjäkohtaiset hallintapaneelit näyttävät katseluajan, suosikkisisällön ja katselutottumukset koko kotitaloudessa läpinäkyvien mediankäyttöerittelyjen saamiseksi.
Kirjaston tilastot
Yksityiskohtaiset erittelyt elokuvista, sarjoista ja muusta sisällöstä genren, koodekin ja resoluution mukaan paljastavat mediakirjastosi muodon.
Sisäänrakennetut varmuuskopiot
Jellystat-tietokannan yhden napsautuksen varmuuskopiointi ja palautus pitää historialliset tilastosi turvassa päivitysten, siirtojen ja isäntämuutosten yhteydessä.
Turvallinen todennus
JWT-pohjainen kirjautuminen suojaa analytiikan hallintapaneelin julkiselta pääsyltä ilman, että sisäänkirjautuminen edellyttää Jellyfin-käyttäjätilejä.
Jellystat – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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