Asenna Kavita yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity digitaalinen kirjasto sarjakuville, mangalle, light noveleille ja e-kirjoille, omilla lukijoilla ja monen käyttäjän tuella.
Kavita – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kavita – mitä sillä voi rakentaa?
Kavita on monipuolinen itse ylläpidettävä digitaalinen kirjastonhallintaohjelma, joka tukee CBZ-, CBR-, EPUB-, PDF- ja kaikkia tärkeimpiä sarjakuva- ja e-kirjamuotoja. Se skannaa ja luetteloi mediasi automaattisesti metatietojen poiminnalla ja tarjoaa kullekin sisältötyypille optimoidut lukijakäyttöliittymät – mukaan lukien kahden sivun sarjakuva-aukeamat, oikealta vasemmalle etenevä manga ja Webtoonin jatkuva vieritys.
Kavitan isännöinti omalla VPS:llä tekee koko kokoelmastasi saatavilla 24/7 miltä tahansa laitteelta riippumatta kotilaitteiston käytettävyydestä. Monikäyttäjätuki roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla antaa perheiden jakaa kirjaston ikäryhmälle sopivilla pääsynhallinnoilla, kun taas OPDS-tuki tarkoittaa, että mikä tahansa yhteensopiva lukuohjelma voi muodostaa yhteyden palvelimeesi.
Kavita – tärkeimmät ominaisuudet
Universaali muototuki
Lue CBZ-, CBR-, CB7-, CBT-, PDF- ja EPUB-tiedostoja automaattisella tiedostomuodon tunnistuksella ja kunkin tiedostotyypin mukaan optimoidulla renderöinnillä.
Erikoistuneet lukijat
Sarjakuvien, mangan (oikealta vasemmalle), e-kirjojen ja Webtoon-vierityksen omat lukutilat mukautuvat automaattisesti kuhunkin sisältötyyppiin.
Monen käyttäjän kirjastot
Luo rajattomasti käyttäjätilejä järjestelmänvalvojan, kirjastonhoitajan ja lukijan rooleilla sekä ikärajoitusten hallinnalla perheystävälliseen selaamiseen.
Älykäs metadata
Kavita+ yhdistää Comic Vineen, AniListiin ja muihin palveluntarjoajiin rikastaakseen kirjastoasi automaattisesti kansilla, kuvauksilla ja tekijätiedoilla.
OPDS & Tachiyomi tuki
Käytä kirjastoasi minkä tahansa OPDS-yhteensopivan sovelluksen tai Tachiyomi-laajennuksen kautta Androidilla, mikä antaa sinulle joustavuutta lukutavassasi.
Kavita – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.