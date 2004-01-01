Kavita on monipuolinen itse ylläpidettävä digitaalinen kirjastonhallintaohjelma, joka tukee CBZ-, CBR-, EPUB-, PDF- ja kaikkia tärkeimpiä sarjakuva- ja e-kirjamuotoja. Se skannaa ja luetteloi mediasi automaattisesti metatietojen poiminnalla ja tarjoaa kullekin sisältötyypille optimoidut lukijakäyttöliittymät – mukaan lukien kahden sivun sarjakuva-aukeamat, oikealta vasemmalle etenevä manga ja Webtoonin jatkuva vieritys.

Kavitan isännöinti omalla VPS:llä tekee koko kokoelmastasi saatavilla 24/7 miltä tahansa laitteelta riippumatta kotilaitteiston käytettävyydestä. Monikäyttäjätuki roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla antaa perheiden jakaa kirjaston ikäryhmälle sopivilla pääsynhallinnoilla, kun taas OPDS-tuki tarkoittaa, että mikä tahansa yhteensopiva lukuohjelma voi muodostaa yhteyden palvelimeesi.