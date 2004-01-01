Ota LavinMQ käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Tehokas AMQP-viestinvälittäjä, joka toimittaa jopa miljoona viestiä sekunnissa sisäänrakennetulla verkkopohjaisella hallintakäyttöliittymällä.
LavinMQ – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LavinMQ – mitä sillä voi rakentaa?
LavinMQ on kevyt, tehokas viestinvälittäjä, joka on rakennettu AMQP 0-9-1 -protokollan ympärille. Suunniteltu suorituskykyä silmällä pitäen, se saavuttaa jopa miljoona viestiä sekunnissa pitäen samalla muistin ja suorittimen käytön alhaisena – mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan tiimeille, jotka tarvitsevat luotettavaa viestinvälitystä ilman raskasta infrastruktuurin ylläpitoa.
LavinMQ:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan viestinvälitysinfrastruktuuriisi. Se tukee suoria, aihe-, fanout- ja edistyneitä vaihtotyyppejä sekä klusterointia, federaatiota, stream-jonoja, MQTT:tä ja Prometheus-valvontaa – kaiken, mitä tarvitaan tuotantotason viestinvälitysketjuihin.
LavinMQ – tärkeimmät ominaisuudet
Suuri läpäisykyky
Testattu jopa miljoonaan viestiin sekunnissa, LavinMQ tarjoaa poikkeuksellisen suorituskyvyn vaativiin viestintätyökuormiin.
AMQP- ja MQTT-tuki
Tukee natiivisti AMQP 0-9-1- ja MQTT-protokollia, mikä tekee siitä yhteensopivan laajan valikoiman viestintäasiakasohjelmien ja -kirjastojen kanssa.
Verkonhallinnan käyttöliittymä
Sisäänrakennetun hallintaliittymän avulla voit seurata jonoja, vaihtoja, yhteyksiä ja viestinopeuksia mistä tahansa selaimesta.
Edistyneet vaihtotyypit
Tukee suoria, aihekohtaisia, fanout-, tasaisen hajautuksen, kuolleiden viestien ja viivästettyjen viestien vaihtoja joustavaan reitityslogiikkaan.
Klusterointi ja federaatio
Skaalautuu vaakasuunnassa sisäänrakennetun klusterointi- ja federaatiotuen avulla hajautettuihin, korkean käytettävyyden käyttöönottoihin.
Prometheus-integraatio
Tarjoaa mittareita Prometheuksen kerättäväksi, mahdollistaen saumattoman integroinnin Grafana-kojelautojen ja hälytysputkien kanssa.
LavinMQ – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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