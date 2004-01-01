Ota Metabase käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin liiketoimintatiedon alusta, jonka avulla kuka tahansa tiimin jäsen voi tutkia tietoja ja rakentaa hallintapaneeleja ilman SQL:ää.
Metabase – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.
Metabase – mitä sillä voi rakentaa?
Metabase on johtava avoimen lähdekoodin liiketoimintatiedon alusta, johon luottaa yli 40 000 yritystä maailmanlaajuisesti. Sen intuitiivinen kyselyrakentaja antaa ei-teknisten tiimin jäsenten tutkia tietoja ja rakentaa interaktiivisia hallintapaneeleja kirjoittamatta SQL:ää, kun taas tehokäyttäjät voivat siirtyä natiivikyselyihin. Se yhdistää yli 20 tietokantaan, mukaan lukien PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery ja Snowflake, ja tukee automaattisia sähköposti- ja Slack-raportteja.
Metabasen käyttöönotto omalla VPS:llä pitää arkaluonteiset yritystiedot omassa ympäristössäsi, poistaa käyttäjäkohtaisen SaaS-hinnoittelun ja tarjoaa omistetut resurssit monimutkaisille kyselyille ja suurille tietokokonaisuuksille, jotka hidastavat jaettuja pilvianalytiikkapalveluita.
Metabase – tärkeimmät ominaisuudet
No-SQL-kyselymuodostin
Kuka tahansa tiimistä voi tutkia tietoja ja luoda kaavioita visuaalisen käyttöliittymän kautta ilman SQL-syntaksin opettelua.
20+ tietokantaliitintä
Yhdistä PostgreSQLiin, MySQLiin, MongoDB:hen, BigQueryyn, Snowflakeen ja muihin ohjatun asennusvelhon avulla.
Interaktiiviset hallintapaneelit
Yhdistä kaaviot, mittarit ja suodattimet jaettaviksi koontinäytöiksi, jotka päivittyvät automaattisesti uusilla tiedoilla.
Automatisoidut raportit
Ajoita raportit toimitettavaksi sähköpostitse tai Slackin kautta, jotta sidosryhmillä on aina ajantasaiset tiedot ilman sisäänkirjautumista.
Upottaminen ja jakaminen
Upota koontinäyttöjä ulkoisiin työkaluihin tai jaa julkisia linkkejä asiakaslähtöiseen analytiikkaan paljastamatta raakadataa.
Metabase – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Suositeltu palvelinsijainti:
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
30 päivän tyytyväisyystakuu
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