Metabase on johtava avoimen lähdekoodin liiketoimintatiedon alusta, johon luottaa yli 40 000 yritystä maailmanlaajuisesti. Sen intuitiivinen kyselyrakentaja antaa ei-teknisten tiimin jäsenten tutkia tietoja ja rakentaa interaktiivisia hallintapaneeleja kirjoittamatta SQL:ää, kun taas tehokäyttäjät voivat siirtyä natiivikyselyihin. Se yhdistää yli 20 tietokantaan, mukaan lukien PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery ja Snowflake, ja tukee automaattisia sähköposti- ja Slack-raportteja.

Metabasen käyttöönotto omalla VPS:llä pitää arkaluonteiset yritystiedot omassa ympäristössäsi, poistaa käyttäjäkohtaisen SaaS-hinnoittelun ja tarjoaa omistetut resurssit monimutkaisille kyselyille ja suurille tietokokonaisuuksille, jotka hidastavat jaettuja pilvianalytiikkapalveluita.