Asenna Pgweb yhden napsautuksen asennuksena.
Kevyt verkkopohjainen PostgreSQL-selain ilman riippuvuuksia välittömään tietokannan selaamiseen mistä tahansa modernista selaimesta.
Pgweb – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Pgweb – mitä sillä voi rakentaa?
Pgweb on moderni, alustariippumaton PostgreSQL-tietokantaselain, joka on rakennettu Go-kielellä ja jaellaan yhtenä binääritiedostona ilman ulkoisia riippuvuuksia. Se tarjoaa selkeän verkkokäyttöliittymän skeemojen selaamiseen, mukautettujen SQL-kyselyjen suorittamiseen ja tietojen viemiseen – ilman perinteisten tietokannan hallintaohjelmistojen monimutkaisuutta.
Pgwebin käyttöönotto VPS:lläsi antaa koko tiimillesi keskitetyn, aina käytettävissä olevan tietokantaselaimen, joka on suojattu HTTP-perustunnistautumisella. Se toimii PostgreSQL-instanssiesi rinnalla yksityisessä verkossa tarjoten turvallisen ad hoc -kyselyoikeuden paljastamatta raakoja tietokannan tunnistetietoja kehittäjille.
Pgweb – tärkeimmät ominaisuudet
Ei riippuvuuksia
Yhden binäärin käyttöönotto tarkoittaa, että voit aloittaa PostgreSQL-tietokantojen selaamisen sekunneissa ilman ajonaikaisia kirjastoja tai järjestelmäpaketteja.
Moni-istuntotuki
Yhdistä useisiin PostgreSQL-tietokantoihin ja vaihda niiden välillä samanaikaisesti, mikä helpottaa tietojen vertailua eri ympäristöjen välillä.
Tietojen vienti
Vie taulukko- ja kyselytulokset suoraan CSV-, JSON- tai XML-muotoon analysoitavaksi laskentataulukoissa ja liiketoimintatiedon työkaluissa.
SSH-tunneliyhteydet
Yhdistä turvallisesti etätietokantoihin SSH-tunnelien kautta paljastamatta PostgreSQL-portteja julkisesti tai muuttamatta palomuurisääntöjä.
Kyselyhistoria
Seuraa automaattisesti aiemmin suoritettuja lausekkeita, jotta voit nopeasti palauttaa ja käyttää uudelleen monimutkaisia kyselyitä kirjoittamatta niitä uudelleen.
Pgweb – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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