Pgweb on moderni, alustariippumaton PostgreSQL-tietokantaselain, joka on rakennettu Go-kielellä ja jaellaan yhtenä binääritiedostona ilman ulkoisia riippuvuuksia. Se tarjoaa selkeän verkkokäyttöliittymän skeemojen selaamiseen, mukautettujen SQL-kyselyjen suorittamiseen ja tietojen viemiseen – ilman perinteisten tietokannan hallintaohjelmistojen monimutkaisuutta.

Pgwebin käyttöönotto VPS:lläsi antaa koko tiimillesi keskitetyn, aina käytettävissä olevan tietokantaselaimen, joka on suojattu HTTP-perustunnistautumisella. Se toimii PostgreSQL-instanssiesi rinnalla yksityisessä verkossa tarjoten turvallisen ad hoc -kyselyoikeuden paljastamatta raakoja tietokannan tunnistetietoja kehittäjille.