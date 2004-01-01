Asenna Pangolin Newt yhden napsautuksen asennuksella.
Käyttäjätilan WireGuard-tunneliohjelma, joka tarjoaa turvallisesti yksityisiä palveluita Pangolin-etäkäyttöalustan kautta.
Pangolin Newt – valitse sopiva VPS-paketti
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Pangolin Newt – mitä sillä voi rakentaa?
Pangolin Newt on täysin käyttäjätilan WireGuard-tunneliohjelma ja TCP/UDP-välityspalvelin, joka on suunniteltu integroitumaan Pangolinin identiteettitietoiseen käyttöalustaan. Toimien ilman ydinmoduuleja tai korotettuja oikeuksia, Newt luo salattuja tunneleita Pangolinin poistumissolmuihin ja tarjoaa paikallisia välityspalvelimia sovellusliikenteen turvalliseen reititykseen.
Newtin käyttöönotto VPS:lläsi palveluidesi rinnalla antaa sinulle nollaluottamuksen etäkäytön yksityisiin resursseihin mistä tahansa, ja käyttöä ohjaavat Pangolinin identiteettipohjaiset käytännöt — ilman julkista IP-osoitteen paljastumista tai perinteisen VPN:n lisäkuormitusta.
Pangolin Newt – tärkeimmät ominaisuudet
Käyttäjätilan WireGuard
Toimii kokonaan käyttäjätilassa ilman ydinmoduuleja tai korotettuja oikeuksia, mikä tekee siitä turvallisen ja yksinkertaisen ottaa käyttöön kontitoiduissa ympäristöissä.
Nollaluottamus-pääsy
Kaikkien resurssien käyttöä ohjaavat Pangolinin identiteettikäytännöt, varmistaen, että vain todennetut ja valtuutetut käyttäjät pääsevät käsiksi yksityisiin palveluihin.
Sisäänrakennettu TCP/UDP-välityspalvelin
Toimii sekä tunnelinhallitsijana että sovellusvälityspalvelimena, reitittäen liikennettä useille palveluille yhden salatun WireGuard-yhteyden kautta.
Automaattinen tunnelinhallinta
Ylläpitää pysyvää WebSocket-yhteyttä Pangolin-ohjaustasoon, jotta tunnelit muodostetaan automaattisesti uudelleen verkkokatkosten jälkeen.
NAT-läpiviennin tuki
Yhdistää luotettavasti palomuurien ja rajoittavien verkkojen takaa ilman manuaalista porttiohjausta tai muutoksia verkkokokoonpanoosi.
Pangolin Newt – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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