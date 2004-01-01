Pangolin Newt on täysin käyttäjätilan WireGuard-tunneliohjelma ja TCP/UDP-välityspalvelin, joka on suunniteltu integroitumaan Pangolinin identiteettitietoiseen käyttöalustaan. Toimien ilman ydinmoduuleja tai korotettuja oikeuksia, Newt luo salattuja tunneleita Pangolinin poistumissolmuihin ja tarjoaa paikallisia välityspalvelimia sovellusliikenteen turvalliseen reititykseen.

Newtin käyttöönotto VPS:lläsi palveluidesi rinnalla antaa sinulle nollaluottamuksen etäkäytön yksityisiin resursseihin mistä tahansa, ja käyttöä ohjaavat Pangolinin identiteettipohjaiset käytännöt — ilman julkista IP-osoitteen paljastumista tai perinteisen VPN:n lisäkuormitusta.