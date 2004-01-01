Pingvin Share on moderni, itse isännöitävä tiedostojen jakamisalusta, joka tarjoaa yksityisyyttä kunnioittavan vaihtoehdon WeTransferille, Dropbox Transferille ja Firefox Sendille. Jaa minkä tahansa kokoisia tiedostoja turvallisilla, aikarajoitetuilla linkeillä, joissa on määritettävissä olevat vanhenemispäivät, kävijärajoitukset ja salasanasuojaus – kaikki ilman lataamista kolmannen osapuolen palvelimille.

Itse isännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, ettei tiedostokoolle ole tilausluokkien asettamia rajoituksia, ei riskiä sisällön skannaamisesta tai poistamisesta, ja täydellistä tietojen sijaintivaatimusten noudattamista. Käänteiset jakamislinkit antavat muiden ladata suoraan sinulle, ja OIDC- ja LDAP-integraatio tukee yritysten todennusprosesseja heti käyttövalmiina.