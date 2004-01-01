Ota Pingvin Share käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity WeTransfer-vaihtoehto kaikenkokoisten tiedostojen jakamiseen turvallisten, aikarajoitettujen linkkien kautta salasanasuojauksella ja ilman kolmannen osapuolen tallennustilaa.
Pingvin Share – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.
Pingvin Share – mitä sillä voi rakentaa?
Pingvin Share on moderni, itse isännöitävä tiedostojen jakamisalusta, joka tarjoaa yksityisyyttä kunnioittavan vaihtoehdon WeTransferille, Dropbox Transferille ja Firefox Sendille. Jaa minkä tahansa kokoisia tiedostoja turvallisilla, aikarajoitetuilla linkeillä, joissa on määritettävissä olevat vanhenemispäivät, kävijärajoitukset ja salasanasuojaus – kaikki ilman lataamista kolmannen osapuolen palvelimille.
Itse isännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, ettei tiedostokoolle ole tilausluokkien asettamia rajoituksia, ei riskiä sisällön skannaamisesta tai poistamisesta, ja täydellistä tietojen sijaintivaatimusten noudattamista. Käänteiset jakamislinkit antavat muiden ladata suoraan sinulle, ja OIDC- ja LDAP-integraatio tukee yritysten todennusprosesseja heti käyttövalmiina.
Pingvin Share – tärkeimmät ominaisuudet
Ei tiedostokokorajoituksia
Jaa minkä tahansa kokoisia tiedostoja, rajoituksena vain VPS-levytilasi, ilman tiedosto- tai kuukausikohtaisia siirtorajoituksia.
Aikarajoitetut suojatut linkit
Aseta vanhenemispäivät ja kävijärajoitukset jokaiselle jaolle, jotta linkit lakkaavat automaattisesti toimimasta valitsemiesi ehtojen täytyttyä.
Salasanasuojaus
Suojaa arkaluontoiset jaot salasanalla, jotta vain tarkoitetut vastaanottajat voivat käyttää ladattuja tiedostoja.
Osakkeiden käänteinen splittaus
Luo latauslinkkejä, joiden avulla muut voivat lähettää tiedostoja suoraan sinulle ilman tilin luomista tai tallennustilasi paljastamista.
Yritystason todennus
OIDC- ja LDAP-integraatio mahdollistaa organisaatioille olemassa olevien identiteettipalveluntarjoajien käytön keskitettyyn pääsynhallintaan.
Pingvin Share – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Suositeltu palvelinsijainti:
Tarkistetaan...
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
30 päivän tyytyväisyystakuu
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