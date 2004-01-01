Documenso on avoimen lähdekoodin vaihtoehto DocuSignille, joka on rakennettu organisaatioille, jotka tarvitsevat turvallisia, laillisesti sitovia digitaalisia allekirjoituksia luovuttamatta arkaluonteisten asiakirjojen hallintaa kolmannen osapuolen SaaS-palveluntarjoajalle. Se tukee usean osapuolen allekirjoitusprosesseja, asiakirjamalleja ja kattavia tarkastusketjuja, ja sen selkeä käyttöliittymä sopii oikeudellisille, HR- ja talousryhmille.

Documenson itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää jokaisen asiakirjan, allekirjoituksen ja tarkastustietueen omassa infrastruktuurissasi. Ei ole asiakirjakohtaisia maksuja, palveluntarjoajan asettamia tallennusrajoituksia eikä riskiä tietojen paljastumisesta jaetun alustan kautta. Paikallinen varmenteiden hallinta ja konfiguroitava SMTP varmistavat, että allekirjoitusprosessi pysyy kokonaan hallinnassasi.