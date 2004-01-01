Ota Documenso käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin asiakirjojen allekirjoitusalusta oikeudellisesti sitoviin digitaalisiin allekirjoituksiin, täydellä tietojen omistusoikeudella.
Documenso – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Documenso – mitä sillä voi rakentaa?
Documenso on avoimen lähdekoodin vaihtoehto DocuSignille, joka on rakennettu organisaatioille, jotka tarvitsevat turvallisia, laillisesti sitovia digitaalisia allekirjoituksia luovuttamatta arkaluonteisten asiakirjojen hallintaa kolmannen osapuolen SaaS-palveluntarjoajalle. Se tukee usean osapuolen allekirjoitusprosesseja, asiakirjamalleja ja kattavia tarkastusketjuja, ja sen selkeä käyttöliittymä sopii oikeudellisille, HR- ja talousryhmille.
Documenson itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää jokaisen asiakirjan, allekirjoituksen ja tarkastustietueen omassa infrastruktuurissasi. Ei ole asiakirjakohtaisia maksuja, palveluntarjoajan asettamia tallennusrajoituksia eikä riskiä tietojen paljastumisesta jaetun alustan kautta. Paikallinen varmenteiden hallinta ja konfiguroitava SMTP varmistavat, että allekirjoitusprosessi pysyy kokonaan hallinnassasi.
Documenso – tärkeimmät ominaisuudet
Moniosapuolinen allekirjoitus
Ohjaa asiakirjat useille allekirjoittajille peräkkäisessä tai rinnakkaisessa järjestyksessä ja seuraa valmistumisen tilaa reaaliaikaisesti.
Kattavat tarkastusketjut
Jokainen toimenpide kirjataan aikaleimojen ja IP-osoitteiden kera, muodostaen todistusaineiston, jota tarvitaan oikeudellisiin ja vaatimustenmukaisuustarkoituksiin.
Asiakirjamallit
Tallenna usein käytetyt asiakirjarakenteet malleina nopeuttaaksesi toistuvia allekirjoitusprosesseja, kuten sopimuksia ja salassapitosopimuksia.
Paikallinen varmenteen allekirjoitus
Asiakirjat allekirjoitetaan paikallisesti hallinnoidulla varmenteella, pitäen kryptografisen prosessin kokonaan omassa infrastruktuurissasi.
Sähköposti-ilmoitukset
Automatisoidut muistutukset ja tilapäivitykset pitävät kaikki osapuolet ajan tasalla ilman asiakirjojen lähettäjien manuaalista seurantaa.
Documenso – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.