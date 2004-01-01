Asenna Vvveb CMS yhdellä napsautuksella.
Vedä ja pudota -CMS verkkosivustojen, blogien ja verkkokauppojen rakentamiseen visuaalisesti ilman koodin kirjoittamista.
Vvveb CMS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Vvveb CMS – mitä sillä voi rakentaa?
Vvveb on avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, jossa on integroitu visuaalinen vedä ja pudota -sivunrakentaja. Sen avulla voit suunnitella ja julkaista ammattimaisia verkkosivustoja, blogeja ja verkkokauppoja vetämällä komponentteja pohjalle ja mukauttamalla niitä visuaalisesti – ilman koodausta.
Vvvebin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan verkkosivustosi infrastruktuurista ja tiedoista ilman kuukausittaisia SaaS-maksuja. Komponenttikirjasto kattaa asettelut, tekstin, median, lomakkeet ja verkkokaupan elementit, kun taas taustaohjelma tarjoaa monisivuhallinnan, median lataukset ja teeman mukauttamisen.
Vvveb CMS – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen sivunrakentaja
Rakenna sivuja vetämällä ja pudottamalla komponentteja reaaliaikaiselle pohjalle välittömällä visuaalisella palautteella ja suoralla muokkauksella.
Verkkokauppavalmis
Luo tuoteluetteloita, ostoskoreja ja kassaprosesseja sisäänrakennetuilla verkkokauppakomponenteilla ja -malleilla.
Blogin hallinta
Luo ja hallinnoi blogikirjoituksia kategorioiden, tunnisteiden ja kirjoittajaprofiilien avulla käyttäen sisäänrakennettuja sisällönhallintatyökaluja.
Teeman mukauttaminen
Mukauta värejä, fontteja ja asettelua globaalisti teemaeditorin kautta koskematta suoraan CSS- tai mallitiedostoihin.
Kooditon julkaisu
Julkaise uusia sivuja ja päivitä sisältöä visuaalisesti ilman kehittäjän osallistumista, pitäen sivuston päivitykset nopeina ja riippumattomina.
Vvveb CMS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.