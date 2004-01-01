Vvveb on avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, jossa on integroitu visuaalinen vedä ja pudota -sivunrakentaja. Sen avulla voit suunnitella ja julkaista ammattimaisia verkkosivustoja, blogeja ja verkkokauppoja vetämällä komponentteja pohjalle ja mukauttamalla niitä visuaalisesti – ilman koodausta.

Vvvebin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan verkkosivustosi infrastruktuurista ja tiedoista ilman kuukausittaisia SaaS-maksuja. Komponenttikirjasto kattaa asettelut, tekstin, median, lomakkeet ja verkkokaupan elementit, kun taas taustaohjelma tarjoaa monisivuhallinnan, median lataukset ja teeman mukauttamisen.