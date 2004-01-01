Focalboard on avoimen lähdekoodin projektinhallinta-alusta, jonka Mattermost on kehittänyt itse isännöitäväksi vaihtoehdoksi Trello-, Notion- ja Asana-palveluille. Se yhdistää intuitiiviset Kanban-taulut useisiin näkymätiloihin – taulukkoon, galleriaan ja kalenteriin – jotta voit visualisoida samat projektitiedot missä tahansa muodossa, joka sopii parhaiten työnkulkuusi. Kortit tukevat mukautettuja ominaisuuksia, tunnisteita, eräpäiviä ja liitteitä, mukautuen mihin tahansa projektityyppiin ohjelmistosprinteistä sisältökalentereihin.

Focalboardin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa rajattomasti tauluja, kortteja ja tiimin jäseniä ennustettavilla kustannuksilla – ei käyttäjäkohtaista hinnoittelua, ei taulujen määrärajoituksia eikä riskiä projektitietojesi kaupallistamisesta. Kevyt SQLite-taustaohjelmisto ei vaadi ulkoista tietokantaa, mikä pitää käyttöönoton ja ylläpidon yksinkertaisena.