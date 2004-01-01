Asenna Focalboard yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin projektinhallintatyökalu Kanban-, taulukko-, galleria- ja kalenterinäkymillä tiimeille ja yksityishenkilöille.
Focalboard – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Focalboard – mitä sillä voi rakentaa?
Focalboard on avoimen lähdekoodin projektinhallinta-alusta, jonka Mattermost on kehittänyt itse isännöitäväksi vaihtoehdoksi Trello-, Notion- ja Asana-palveluille. Se yhdistää intuitiiviset Kanban-taulut useisiin näkymätiloihin – taulukkoon, galleriaan ja kalenteriin – jotta voit visualisoida samat projektitiedot missä tahansa muodossa, joka sopii parhaiten työnkulkuusi. Kortit tukevat mukautettuja ominaisuuksia, tunnisteita, eräpäiviä ja liitteitä, mukautuen mihin tahansa projektityyppiin ohjelmistosprinteistä sisältökalentereihin.
Focalboardin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa rajattomasti tauluja, kortteja ja tiimin jäseniä ennustettavilla kustannuksilla – ei käyttäjäkohtaista hinnoittelua, ei taulujen määrärajoituksia eikä riskiä projektitietojesi kaupallistamisesta. Kevyt SQLite-taustaohjelmisto ei vaadi ulkoista tietokantaa, mikä pitää käyttöönoton ja ylläpidon yksinkertaisena.
Focalboard – tärkeimmät ominaisuudet
Useita näkymätiloja
Vaihda Kanban-, taulukko-, galleria- ja kalenterinäkymien välillä samasta datasta vastaamaan tapaa, jolla ajattelet projektiasi.
Mukautetut ominaisuudet
Lisää mukautettuja kenttiä, tunnisteita, päivämääriä ja vastuuhenkilöitä kortteihin räätälöidäksesi jokaisen taulun omiin työnkulkuvaatimuksiisi.
Reaaliaikainen yhteistyö
Useat tiimin jäsenet voivat muokata tauluja samanaikaisesti, ja kommentit sekä @maininnat pitävät viestinnän kontekstissa.
Tuo suosituista työkaluista
Siirrä olemassa olevat projektit Trello, Asana ja Notion -palveluista käyttämällä sisäänrakennettua tuontitoimintoa välttääksesi aloittamisen tyhjästä.
Taulumallit
Valmiit mallipohjat yleisille projektityypeille mahdollistavat uuden taulun perustamisen sekunneissa niin, että oikea rakenne on jo valmiina.
Focalboard – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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