Asenna EMQX yhden napsautuksen asennuksena.
Tehokas avoimen lähdekoodin MQTT-välittäjä IoT-käyttöön ja reaaliaikaiseen viestintään sisäänrakennetulla verkkohallintapaneelilla.
EMQX – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
EMQX – mitä sillä voi rakentaa?
EMQX on erittäin skaalautuva, avoimen lähdekoodin MQTT-viestinvälittäjä, joka on suunniteltu IoT:lle, teollisuusautomaatiolle ja reaaliaikaiselle tiedonsiirrolle. Se käsittelee miljoonia samanaikaisia MQTT-yhteyksiä alle millisekunnin viiveellä ja tukee MQTT 3.1:tä, 3.1.1:tä ja 5.0:aa sekä MQTT over WebSockets -protokollaa. Sisäänrakennetun sääntömoottorin avulla voit käsitellä, reitittää ja muuntaa laiteviestejä kirjoittamatta taustakoodia, yhdistäen suoraan tietokantoihin, pilvipalveluihin ja HTTP-päätepisteisiin.
Mukana toimitettu verkkokojelauta tarjoaa kattavan hallintaliittymän klusterin tilan, yhteystilastojen, tilauspuun ja sääntömoottorin kulkujen reaaliaikaiseen seurantaan. EMQX:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan IoT-viestintäinfrastruktuuriisi – ei viestikohtaisia pilvimaksuja, ei toimittajalukitusta ja täysi näkyvyys laitteidesi viestintäkerrokseen.
EMQX – tärkeimmät ominaisuudet
MQTT 5.0 -tuki
Täysi MQTT 5.0 -toteutus sisältäen istunnon vanhenemisen, viestin vanhenemisen, syykoodit, jaetut tilaukset ja pyyntö/vastaus-mallit moderneihin IoT-sovelluksiin.
Sisäänrakennettu sääntömoottori
Käsittele, suodata ja reititä laiteviestejä käyttäen SQL:n kaltaisia sääntöjä, jotka välittävät tietoja tietokantoihin, Kafkaan, HTTP-webhookeihin tai muihin MQTT-välittäjiin ilman mukautettua koodia.
MQTT WebSocketsin kautta
Yhdistä verkkoselaimet ja JavaScript-asiakasohjelmat suoraan EMQX:ään suojattujen WebSocket-yhteyksien kautta, mikä mahdollistaa reaaliaikaiset IoT-hallintapaneelit ilman erillistä siltaa.
Verkonhallintapaneeli
Seuraa yhteysmäärää, tilauspuita, viestinopeuksia ja sääntömoottorin suorituskykyä reaaliaikaisesti sisäänrakennetun hallintakäyttöliittymän kautta.
Korkea samanaikaisuus
EMQX käsittelee miljoonia samanaikaisia laiteyhteyksiä yhdellä solmulla, mikä tekee siitä sopivan kaikkeen pienistä kodin automaatiojärjestelmistä suuriin teollisiin käyttöönottoihin.
EMQX – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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