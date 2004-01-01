EMQX on erittäin skaalautuva, avoimen lähdekoodin MQTT-viestinvälittäjä, joka on suunniteltu IoT:lle, teollisuusautomaatiolle ja reaaliaikaiselle tiedonsiirrolle. Se käsittelee miljoonia samanaikaisia MQTT-yhteyksiä alle millisekunnin viiveellä ja tukee MQTT 3.1:tä, 3.1.1:tä ja 5.0:aa sekä MQTT over WebSockets -protokollaa. Sisäänrakennetun sääntömoottorin avulla voit käsitellä, reitittää ja muuntaa laiteviestejä kirjoittamatta taustakoodia, yhdistäen suoraan tietokantoihin, pilvipalveluihin ja HTTP-päätepisteisiin.

Mukana toimitettu verkkokojelauta tarjoaa kattavan hallintaliittymän klusterin tilan, yhteystilastojen, tilauspuun ja sääntömoottorin kulkujen reaaliaikaiseen seurantaan. EMQX:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan IoT-viestintäinfrastruktuuriisi – ei viestikohtaisia pilvimaksuja, ei toimittajalukitusta ja täysi näkyvyys laitteidesi viestintäkerrokseen.