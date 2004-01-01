Koel on itse isännöity musiikin suoratoistosovellus, joka tarjoaa Spotify-tyyppisen kuuntelukokemuksen omalle musiikkikokoelmallesi. Laravelin ja Vue.js:n pohjalta rakennettu sovellus tarjoaa responsiivisen äänentoiston, kirjaston hallinnan ja soittolistojen luomisen kokonaan selaimessa – millä tahansa laitteella, ilman sovelluksen asentamista.

Toisin kuin pilvipohjaiset suoratoistopalvelut, Koel pitää musiikkisi omalla palvelimellasi ilman tilauksia, sisällönrajoituksia ja ilman tietojen jakamista kolmansille osapuolille. Lataa tiedostoja suoraan verkkokäyttöliittymän kautta tai ohjaa Koel olemassa olevaan musiikkihakemistoon, ja se hoitaa metatietojen jäsennyksen, albumin kansikuvien haun ja kirjaston järjestelyn automaattisesti.