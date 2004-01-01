Asenna Odoo yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin ERP- ja CRM-ohjelmistokokonaisuus, kattaen myynnin, kirjanpidon, varastonhallinnan, verkkokaupan ja paljon muuta yhdellä integroidulla alustalla.
Odoo – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Odoo – mitä sillä voi rakentaa?
Odoo on kattava avoimen lähdekoodin liiketoiminnan hallintajärjestelmä, jota käyttää yli 10 miljoonaa käyttäjää 120 maassa. Sen modulaarinen rakenne antaa sinun aloittaa tarvitsemillasi sovelluksilla – CRM, kirjanpito, varastonhallinta, verkkokauppa tai projektinhallinta – ja laajentaa toimintoja yrityksesi kasvaessa, kaikki yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä.
Odoon itseisännöinti VPS:lläsi poistaa käyttäjäkohtaiset tilauskustannukset, pitää kaikki yritystietosi hallinnassasi ja antaa sinulle vapauden asentaa mukautettuja moduuleja ja integraatioita ilman rajoituksia. Tämä malli sisältää PostgreSQL:n luotettavaa tietojen tallennusta varten.
Odoo – tärkeimmät ominaisuudet
Integroitu CRM ja Myynti
Seuraa liidejä, hallitse myyntiputkia ja automatisoi seuranta CRM:ssä, joka yhdistyy suoraan laskutukseen ja varastonhallintaan.
Sisäänrakennettu verkkokauppa
Julkaise verkkokauppa vedä ja pudota -kotisivukoneella, tuoteluettelolla ja maksuyhdyskäytäväintegraatioilla.
Kirjanpito ja laskutus
Käsittele monivaluuttalaskutus, verosäännösten noudattaminen ja pankkitilien täsmäytys ilman erillistä kirjanpitotyökalua.
Varasto ja valmistus
Hallitse varastoa useissa varastoissa, suorita MRP-työnkulkuja ja seuraa tuotantoa viivakoodinlukutuella.
Modulaarinen sovelluskauppa
Valitse yli 30 000 kolmannen osapuolen moduulista laajentaaksesi Odooa toimialakohtaisilla työnkuluilla ja integraatioilla.
Odoo – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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