Ota Strapi käyttöön yhdellä napsautuksella.
Johtava avoimen lähdekoodin headless CMS, joka luo automaattisesti REST- ja GraphQL-rajapinnat sisältömalleistasi muokattavalla hallintapaneelilla.
Strapi – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Strapi – mitä sillä voi rakentaa?
Strapi on maailman suosituin avoimen lähdekoodin headless CMS, johon yli 800 000 kehittäjää luottaa. Se tarjoaa täysin muokattavissa olevan sisällönhallinnan taustaohjelman intuitiivisella vedä ja pudota -hallintapaneelilla, automaattisesti luoduilla REST- ja GraphQL-rajapinnoilla sekä monipuolisella lisäosien ekosysteemillä. Toisin kuin perinteiset CMS-järjestelmät, jotka sitovat sisällön kiinteään käyttöliittymään, Strapi toimittaa sisältöä mihin tahansa kanavaan – verkkosivustoille, mobiilisovelluksiin, IoT-laitteisiin – standardien rajapintojen kautta.
Strapin itseisännöinti VPS-palvelimellasi poistaa hallinnoitujen CMS-palveluntarjoajien asettamat käyttäjäkohtaiset hinnoittelut ja API-rajat antaen sinulle samalla täyden hallinnan sisältöarkkitehtuuriisi, tietojen tallennukseen ja lisäosien kokoonpanoon. Tämä malli yhdistää Strapin PostgreSQL 16:een tuotantovalmiin luotettavuuden takaamiseksi.
Strapi – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattisesti luodut API:t
Strapi luo REST- ja GraphQL-rajapinnat automaattisesti, kun määrität sisältötyyppejä — manuaalista API-koodausta ei tarvita.
Vedä ja pudota -tyyppinen sisällönrakentaja
Rakenna monimutkaisia sisältömalleja visuaalisesti kenttien, komponenttien ja dynaamisten alueiden avulla koskematta koodipohjaan.
Roolipohjainen pääsynhallinta
Määritä tarkat käyttöoikeudet sisältötyypin ja käyttäjäroolin mukaan, jotta toimittajat, johtajat ja API-kuluttajat pääsevät käsiksi vain siihen, mihin heidän kuuluukin.
Mediakirjasto
Lataa, järjestä ja optimoi kuvia ja tiedostoja keskitetyssä mediakirjastossa automaattisella kuvien koon muuttamisella ja formaattimuunnoksella.
Liitännäisekosysteemi
Laajenna Strapiä markkinapaikan lisäosilla todennukseen, hakukoneoptimointiin, sähköpostiin, hakuun ja muuhun – tai rakenna mukautettuja lisäosia tarpeisiisi.
Monikielinen sisältö
Hallitse sisältöä useilla kielillä sisäänrakennetun i18n-tuen avulla ja julkaise jokainen lokalisointi itsenäisesti tukeaksesi globaaleja yleisöjä.
Strapi – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.