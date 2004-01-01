Kener on avoimen lähdekoodin tilasivujärjestelmä, joka on rakennettu SvelteKitillä ja jonka avulla tiimit voivat valvoa palveluita ja tiedottaa katkoksista läpinäkyvästi. Se tukee useita valvontatyyppejä – HTTP/API-päätepisteitä, TCP:tä, DNS:ää, SSL-varmenteita, pingiä, SQL-kyselyitä, sykemittauksia ja pelipalvelimia – joista jokainen seurataan ja näytetään julkisella tilasivulla käyttöaikahistorian ja vasteaikakaavioiden kera.

Kenerin itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaikki valvontatiedot ja tapahtumahistorian hallinnassasi. Mukana toimitettu Redis-instanssi hoitaa työjonot ja välimuistin, kun taas sovellustiedot tallennetaan oletuksena SQLiteen – ulkoista tietokantaa ei tarvita. Ensimmäinen instanssiin rekisteröityvä käyttäjästä tulee järjestelmänvalvoja.