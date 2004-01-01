Asenna Kener yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin tilasivualusta palveluiden valvontaan ja tapausten tiedottamiseen käyttäjille reaaliaikaisesti.
Kener – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kener – mitä sillä voi rakentaa?
Kener on avoimen lähdekoodin tilasivujärjestelmä, joka on rakennettu SvelteKitillä ja jonka avulla tiimit voivat valvoa palveluita ja tiedottaa katkoksista läpinäkyvästi. Se tukee useita valvontatyyppejä – HTTP/API-päätepisteitä, TCP:tä, DNS:ää, SSL-varmenteita, pingiä, SQL-kyselyitä, sykemittauksia ja pelipalvelimia – joista jokainen seurataan ja näytetään julkisella tilasivulla käyttöaikahistorian ja vasteaikakaavioiden kera.
Kenerin itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaikki valvontatiedot ja tapahtumahistorian hallinnassasi. Mukana toimitettu Redis-instanssi hoitaa työjonot ja välimuistin, kun taas sovellustiedot tallennetaan oletuksena SQLiteen – ulkoista tietokantaa ei tarvita. Ensimmäinen instanssiin rekisteröityvä käyttäjästä tulee järjestelmänvalvoja.
Kener – tärkeimmät ominaisuudet
Moniprotokollavalvonta
Valvo HTTP-päätepisteitä, TCP-portteja, DNS-tietueita, SSL-varmenteita, ping-kohteita, sykkeitä ja pelipalvelimia yhdestä hallintapaneelista.
Häiriönhallinta
Luo häiriöraportteja aikaleimatuilla tilanneaikajanoilla, julkaise jatkuvia päivityksiä ja arkistoi ratkaisut läpinäkyvää käyttökatkoshistoriaa varten.
Aikataulutettu huolto
Ilmoita suunnitelluista käyttökatkoista etukäteen, jotta käyttäjät näkevät tulevat huoltoikkunat tilasivulla ennen kuin palvelu keskeytyy.
Monikanavaiset ilmoitukset
Hälytä tiimisi sähköpostitse, Slackin, Discord-palvelun tai webhookien kautta heti, kun monitori muuttaa tilaa tai palautuu.
Upotettavat tilamerkit
Lisää reaaliaikaisia tilamerkkejä tai iframeja dokumentaatioosi, verkkosivustoosi tai sovelluksen hallintapaneeliin näyttääksesi palvelun tilan suoraan.
Roolipohjainen pääsy
Kutsu tiimin jäseniä, joilla on eri rooleja, tekemään yhteistyötä häiriöpäivitysten parissa ja valvomaan kokoonpanoa jakamatta järjestelmänvalvojan oikeuksia.
Kener – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.