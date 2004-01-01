Asenna Kan yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin Kanban-taulu ja projektinhallintatyökalu, joka on rakennettu yksityisyyden huomioivaksi Trello-vaihtoehdoksi.
Kan – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kan – mitä sillä voi rakentaa?
Kan on itsehostattu, avoimen lähdekoodin Kanban-taulu, joka on suunniteltu tiimeille, jotka haluavat täyden hallinnan projektitietoihinsa. Next.js:llä ja PostgreSQL:llä rakennettu se tarjoaa tutun Trello-tyyppisen kortti- ja taulutyönkulun ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua tai tietojen lukkiutumista. Taulut, kortit, tarrat ja tiimityötilat sisältyvät kaikki käyttövalmiina.
Kanin isännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, että projektitietosi pysyvät yksityisinä ja hallitsemassasi infrastruktuurissa. Tuen ansiosta sähköposti/salasana-kirjautumiselle ja yli 20 OAuth-palveluntarjoajalle – mukaan lukien Google, GitHub ja Microsoft – tiimisi voi aloittaa yhteistyön ilman lisäasetuksia.
Kan – tärkeimmät ominaisuudet
Kanban-taulut
Järjestä työtä tauluissa ja korteissa tunnisteiden, suodattimien ja vedä ja pudota -toiminnon avulla minkä tahansa tiimin työnkulun mukaisesti.
Tiimityötilat
Kutsu jäseniä jaettuihin työtiloihin taulun näkyvyyden säädöillä, jotta oikeat ihmiset näkevät oikeat projektit.
Trello-tuonti
Siirrä olemassa olevat Trello-taulut suoraan Kaniin säilyttääksesi projektihistorian ilman manuaalista uudelleensyöttöä.
Joustava todennus
Kirjaudu sisään sähköpostilla/salasanalla tai millä tahansa yli 20 OAuth-palveluntarjoajasta, mukaan lukien Google, GitHub ja Microsoft.
Toiminnan seuranta
Kortin toimintalokit ja kommenttiketjut pitävät täyden historian jokaisesta muutoksesta ja keskustelusta yhdessä paikassa.
Kan – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.