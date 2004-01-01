Kan on itsehostattu, avoimen lähdekoodin Kanban-taulu, joka on suunniteltu tiimeille, jotka haluavat täyden hallinnan projektitietoihinsa. Next.js:llä ja PostgreSQL:llä rakennettu se tarjoaa tutun Trello-tyyppisen kortti- ja taulutyönkulun ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua tai tietojen lukkiutumista. Taulut, kortit, tarrat ja tiimityötilat sisältyvät kaikki käyttövalmiina.

Kanin isännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, että projektitietosi pysyvät yksityisinä ja hallitsemassasi infrastruktuurissa. Tuen ansiosta sähköposti/salasana-kirjautumiselle ja yli 20 OAuth-palveluntarjoajalle – mukaan lukien Google, GitHub ja Microsoft – tiimisi voi aloittaa yhteistyön ilman lisäasetuksia.