Moodle on maailman suosituin avoimen lähdekoodin oppimisen hallintajärjestelmä, johon luottaa 489 miljoonaa käyttäjää yli 152 000 sivustolla 236 maassa. Se tarjoaa kaiken, mitä opettajat ja koulutustiimit tarvitsevat: kurssien luomisen, tietokilpailut ja arvioinnit, vertaisarvioinnit, keskustelufoorumit, arvosanojen hallinnan ja mobiilikäytön — kaikki yhden itse isännöidyn alustan alla. WCAG 2.1 AA -saavutettavuusvaatimusten mukaisuuden ja yli 2 000 laajennuksen ansiosta Moodle mukautuu mihin tahansa oppimisympäristöön peruskouluista yritysten koulutusosastoihin.

Moodlen itseisännöinti VPS-palvelimellasi poistaa käyttäjäkohtaiset lisenssimaksut ja antaa sinulle täyden omistusoikeuden kurssisisältöön ja oppijatietoihin. Voit asentaa mukautettuja laajennuksia, käyttää brändättyjä teemoja ja integroida olemassa oleviin todennusjärjestelmiin ilman isännöityjen LMS-palveluntarjoajien asettamia rajoituksia.