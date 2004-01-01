Asenna Moodle yhden napsautuksen asennuksella.
Maailman suosituin avoimen lähdekoodin LMS, johon 489 miljoonaa käyttäjää luottaa verkkokursseissa, arvioinneissa ja koulutuksessa.
Moodle – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Moodle – mitä sillä voi rakentaa?
Moodle on maailman suosituin avoimen lähdekoodin oppimisen hallintajärjestelmä, johon luottaa 489 miljoonaa käyttäjää yli 152 000 sivustolla 236 maassa. Se tarjoaa kaiken, mitä opettajat ja koulutustiimit tarvitsevat: kurssien luomisen, tietokilpailut ja arvioinnit, vertaisarvioinnit, keskustelufoorumit, arvosanojen hallinnan ja mobiilikäytön — kaikki yhden itse isännöidyn alustan alla. WCAG 2.1 AA -saavutettavuusvaatimusten mukaisuuden ja yli 2 000 laajennuksen ansiosta Moodle mukautuu mihin tahansa oppimisympäristöön peruskouluista yritysten koulutusosastoihin.
Moodlen itseisännöinti VPS-palvelimellasi poistaa käyttäjäkohtaiset lisenssimaksut ja antaa sinulle täyden omistusoikeuden kurssisisältöön ja oppijatietoihin. Voit asentaa mukautettuja laajennuksia, käyttää brändättyjä teemoja ja integroida olemassa oleviin todennusjärjestelmiin ilman isännöityjen LMS-palveluntarjoajien asettamia rajoituksia.
Moodle – tärkeimmät ominaisuudet
Kurssin rakentaja
Vedä ja pudota -kurssin organisointi, joka tukee videoita, SCORM-paketteja, kyselyitä, tehtäviä ja interaktiivisia aktiviteetteja yhdessä yhtenäisessä editorissa.
Arviointityökalut
Testit, vertaisarvioinnit, arviointimatriisiin perustuva arviointi ja automaattinen palaute antavat ohjaajille joustavia tapoja arvioida ja seurata oppijan edistymistä.
Yhteistyöominaisuudet
Keskustelufoorumit, chat-huoneet, wikit ja sisäänrakennettu videoneuvotteluintegraatio edistävät aktiivista oppimista ja ryhmävuorovaikutusta missä tahansa mittakaavassa.
Analytiikka ja raportointi
Muokattavat raportit seuraavat kurssin suorittamista, tietokilpailun tuloksia ja sitoutumisen mittareita, jotta ohjaajat voivat tunnistaa vaikeuksissa olevat oppijat ajoissa.
Lisäosien ekosysteemi
Yli 2 000 laajennusta laajentaa Moodlea pelillistämisellä, kolmannen osapuolen integraatioilla, mukautetuilla aktiviteettityypeillä ja erikoistuneilla arviointimuodoilla.
Moodle – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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