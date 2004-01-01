Hemmelig on itsehostattu sovellus arkaluonteisten tietojen jakamiseen salattujen, itsestään tuhoutuvien linkkien kautta. Salasanat, API-avaimet ja yksityiset muistiinpanot salataan asiakaspuolella ennen kuin ne poistuvat selaimesta, joten palvelin tallentaa vain salattua tekstiä, jota se ei voi purkaa. Jokainen salaisuus voidaan lukita salasanalla, rajoittaa IP-osoitteella, asettaa vanhenemaan valitun ajan kuluttua tai rajoittaa enimmäisnäkymien määrään.

Hemmeligin käyttäminen omalla VPS:lläsi pitää kaikki jaetut tunnukset poissa kolmannen osapuolen infrastruktuurista. Hallitset säilytyssääntöjä, käyttölokeja ja salauksen rajaa, mikä tekee siitä sopivan tiimeille, jotka luovuttavat tunnuksia, asiakastietoja tai mitä tahansa kuormaa, joka on liian arkaluonteinen jätettäväksi sähköpostiin tai chat-historiaan.