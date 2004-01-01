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Asenna Hemmelig yhden napsautuksen asennuksella.

Jaa salattuja, itsestään tuhoutuvia salaisuuksia kertakäyttöisten linkkien kautta, jotka katoavat ensimmäisen lukukerran jälkeen.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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Hemmelig – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Hemmelig – mitä sillä voi rakentaa?

Hemmelig on itsehostattu sovellus arkaluonteisten tietojen jakamiseen salattujen, itsestään tuhoutuvien linkkien kautta. Salasanat, API-avaimet ja yksityiset muistiinpanot salataan asiakaspuolella ennen kuin ne poistuvat selaimesta, joten palvelin tallentaa vain salattua tekstiä, jota se ei voi purkaa. Jokainen salaisuus voidaan lukita salasanalla, rajoittaa IP-osoitteella, asettaa vanhenemaan valitun ajan kuluttua tai rajoittaa enimmäisnäkymien määrään.

Hemmeligin käyttäminen omalla VPS:lläsi pitää kaikki jaetut tunnukset poissa kolmannen osapuolen infrastruktuurista. Hallitset säilytyssääntöjä, käyttölokeja ja salauksen rajaa, mikä tekee siitä sopivan tiimeille, jotka luovuttavat tunnuksia, asiakastietoja tai mitä tahansa kuormaa, joka on liian arkaluonteinen jätettäväksi sähköpostiin tai chat-historiaan.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Hemmelig – tärkeimmät ominaisuudet

Asiakaspuolen salaus

Salaisuudet salataan selaimessa AES-256-GCM-salauksella ennen lataamista, joten palvelin ei koskaan näe selväkielistä tekstiä.

Kertakäyttöiset linkit

Jokainen linkki tuhoutuu itsestään määritettävän katselukertamäärän tai vanhenemisajan jälkeen jättämättä jälkeäkään.

Salasana ja IP-suojaus

Lukitse salaisuudet valinnaisella tunnuslauseella tai rajoita pääsyä tietyille IP-alueille lisäturvakerroksen vuoksi.

Salatut tiedostolataukset

Liitä tiedostoja salaisuuteen samalla päästä päähän -salauksella, jota käytetään tekstisisältöihin, todennettujen käyttäjien käytettäväksi.

QR-koodin jakaminen

Luo QR-koodeja mille tahansa salaiselle linkille, jotta vastaanottajat voivat avata sen puhelimella kopioimatta pitkiä URL-osoitteita.

Tiliä ei tarvita

Kuka tahansa voi luoda ja avata salaisuuden rekisteröitymättä, kun taas valinnaiset tilit avaavat tiedostot ja historian.

Hemmelig – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

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