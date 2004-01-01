Asenna Hemmelig yhden napsautuksen asennuksella.
Jaa salattuja, itsestään tuhoutuvia salaisuuksia kertakäyttöisten linkkien kautta, jotka katoavat ensimmäisen lukukerran jälkeen.
Hemmelig – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Hemmelig – mitä sillä voi rakentaa?
Hemmelig on itsehostattu sovellus arkaluonteisten tietojen jakamiseen salattujen, itsestään tuhoutuvien linkkien kautta. Salasanat, API-avaimet ja yksityiset muistiinpanot salataan asiakaspuolella ennen kuin ne poistuvat selaimesta, joten palvelin tallentaa vain salattua tekstiä, jota se ei voi purkaa. Jokainen salaisuus voidaan lukita salasanalla, rajoittaa IP-osoitteella, asettaa vanhenemaan valitun ajan kuluttua tai rajoittaa enimmäisnäkymien määrään.
Hemmeligin käyttäminen omalla VPS:lläsi pitää kaikki jaetut tunnukset poissa kolmannen osapuolen infrastruktuurista. Hallitset säilytyssääntöjä, käyttölokeja ja salauksen rajaa, mikä tekee siitä sopivan tiimeille, jotka luovuttavat tunnuksia, asiakastietoja tai mitä tahansa kuormaa, joka on liian arkaluonteinen jätettäväksi sähköpostiin tai chat-historiaan.
Hemmelig – tärkeimmät ominaisuudet
Asiakaspuolen salaus
Salaisuudet salataan selaimessa AES-256-GCM-salauksella ennen lataamista, joten palvelin ei koskaan näe selväkielistä tekstiä.
Kertakäyttöiset linkit
Jokainen linkki tuhoutuu itsestään määritettävän katselukertamäärän tai vanhenemisajan jälkeen jättämättä jälkeäkään.
Salasana ja IP-suojaus
Lukitse salaisuudet valinnaisella tunnuslauseella tai rajoita pääsyä tietyille IP-alueille lisäturvakerroksen vuoksi.
Salatut tiedostolataukset
Liitä tiedostoja salaisuuteen samalla päästä päähän -salauksella, jota käytetään tekstisisältöihin, todennettujen käyttäjien käytettäväksi.
QR-koodin jakaminen
Luo QR-koodeja mille tahansa salaiselle linkille, jotta vastaanottajat voivat avata sen puhelimella kopioimatta pitkiä URL-osoitteita.
Tiliä ei tarvita
Kuka tahansa voi luoda ja avata salaisuuden rekisteröitymättä, kun taas valinnaiset tilit avaavat tiedostot ja historian.
Hemmelig – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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