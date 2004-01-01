Asenna NetBird-asiakasohjelma yhden napsautuksen asennuksena.
WireGuard-pohjainen mesh-VPN-asiakasohjelma, joka yhdistää VPS:si turvalliseen yksityiseen verkkoon nollaluottamuksen pääsynhallinnalla.
NetBird Client – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
NetBird Client – mitä sillä voi rakentaa?
NetBird Client on moderni VPN-ratkaisu, joka luo WireGuard-pohjaisia peittokuvia laitteiden välille ilman monimutkaista palvelinkokoonpanoa. Se muodostaa automaattisesti vertaisverkkoyhteyksiä yritystason ominaisuuksilla, kuten SSO-integraatiolla, monivaiheisella todennuksella ja yksityiskohtaisilla käyttöoikeuskäytännöillä – kaikki hallitaan keskitetyn ohjaustason kautta ilman perinteistä VPN-keskitintä.
NetBird-asiakasohjelman käyttäminen VPS:lläsi yhdistää pilvi-infrastruktuurisi yksityiseen NetBird-verkkoosi, mahdollistaen turvallisen, salatun pääsyn palveluihin ja resursseihin koko ympäristössäsi pitäen samalla arkaluonteiset työkuormat kokonaan poissa julkisesta internetistä ja täysin hallinnassasi.
NetBird Client – tärkeimmät ominaisuudet
WireGuard Mesh-verkotus
Muodostaa automaattisesti suoria vertaisverkko-WireGuard-tunneleita laitteiden välille, tarjoten tehokkaan salatun yhteyden ilman keskitetyn VPN-palvelimen pullonkaulaa.
Nollaluottamuksen pääsynhallinta
Tarkat verkkokäytännöt määrittävät tarkasti, mitkä laitteet ja käyttäjät voivat tavoittaa mitkä resurssit, varmistaen pienimmän oikeuden pääsyn koko infrastruktuurissasi.
SSO- ja MFA-integraatio
Integroituu suosittujen identiteetintarjoajien kanssa kertakirjautumista ja monivaiheista todennusta varten, tuoden yritystason tietoturvan yksityiseen verkkoosi ilman lisätyökaluja.
Automaattinen NAT-läpäisy
Sisäänrakennettu hole-punching ja välityspalvelimen varajärjestelmä varmistavat luotettavan yhteyden, vaikka laitteet olisivat palomuurien tai rajoittavan NAT:n takana, eikä manuaalista porttiohjausta tarvita.
Kvanttikestävä salaus
Valinnainen Rosenpass-integraatio lisää kvanttiturvallisen avaintenvaihdon WireGuardin päälle, varmistaen salattujen tunneliesi tulevaisuuden kestävyyden nousevia uhkia vastaan.
NetBird Client – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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