NoteDiscovery on kevyt, itse isännöity muistiinpano- ja tietokantasovellus, joka tallentaa kaiken sisällön tavallisina markdown-tiedostoina levylle — ei tietokantaa, ei ulkoisia palveluita, ei toimittajalukitusta. Editori tukee reaaliaikaista esikatselua, LaTeX-matematiikkaa, Mermaid-kaavioita, syntaksikorostettuja koodilohkoja ja automaattista tallennusta. Interaktiivinen kaavionäkymä visualisoi muistiinpanojen välisiä yhteyksiä wikilinkkien kautta, ja takalinkkipaneeli näyttää, mitkä muistiinpanot viittaavat nykyiseen — linkitetyn ajattelun työnkulun, joka tekee työkaluista kuten Obsidian suosittuja, saatavilla kokonaan omalla palvelimellasi.

Sisäänrakennettu MCP (Model Context Protocol) -palvelin antaa tekoälyavustajien, kuten Clauden ja Cursorin, kysellä ja päivittää muistiinpanojasi suoraan, tehden NoteDiscoverystä yhden harvoista itse isännöidyistä muistiinpanosovelluksista, joissa on natiivi tekoälyagentti-integraatio heti käyttövalmiina.