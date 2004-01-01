Jopa 69 % alennus NoteDiscovery tuotteelle

Asenna NoteDiscovery yhden napsautuksen asennuksena.

Itseisännöity markdown-tietokanta kaavionäkymällä, takalinkkeillä ja sisäänrakennetulla tekoälyintegraatiolla MCP:n kautta.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna NoteDiscovery yhden napsautuksen asennuksena.

NoteDiscovery – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

NoteDiscovery – mitä sillä voi rakentaa?

NoteDiscovery on kevyt, itse isännöity muistiinpano- ja tietokantasovellus, joka tallentaa kaiken sisällön tavallisina markdown-tiedostoina levylle — ei tietokantaa, ei ulkoisia palveluita, ei toimittajalukitusta. Editori tukee reaaliaikaista esikatselua, LaTeX-matematiikkaa, Mermaid-kaavioita, syntaksikorostettuja koodilohkoja ja automaattista tallennusta. Interaktiivinen kaavionäkymä visualisoi muistiinpanojen välisiä yhteyksiä wikilinkkien kautta, ja takalinkkipaneeli näyttää, mitkä muistiinpanot viittaavat nykyiseen — linkitetyn ajattelun työnkulun, joka tekee työkaluista kuten Obsidian suosittuja, saatavilla kokonaan omalla palvelimellasi.

Sisäänrakennettu MCP (Model Context Protocol) -palvelin antaa tekoälyavustajien, kuten Clauden ja Cursorin, kysellä ja päivittää muistiinpanojasi suoraan, tehden NoteDiscoverystä yhden harvoista itse isännöidyistä muistiinpanosovelluksista, joissa on natiivi tekoälyagentti-integraatio heti käyttövalmiina.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

NoteDiscovery – tärkeimmät ominaisuudet

Kaavionäkymä ja takalinkit

Visualisoi muistiinpanojen väliset yhteydet interaktiivisena kaaviona ja näe, mitkä muistiinpanot viittaavat nykyiseen — mikä helpottaa kasvavan tietopohjan selaamista.

Sisäänrakennettu MCP-palvelin

Natiivi Model Context Protocol -tuki antaa tekoälyavustajien, kuten Clauden ja Cursorin, lukea ja kirjoittaa muistiinpanojasi suoraan ilman lisäosia tai määrityksiä.

Monipuolinen Markdown-editori

Live-esikatselu, LaTeX-matematiikan renderöinti, Mermaid-kaaviot, syntaksikorostus yli 50 kielelle ja jaetun ruudun muokkaus yhdessä selainpohjaisessa käyttöliittymässä.

Julkinen muistiinpanojen jakaminen

Luo tunnussuojattu jaettava URL-osoite QR-koodilla mille tahansa muistiinpanolle, jotta voit jakaa yksittäisiä sivuja paljastamatta koko tietopohjaa.

Piirustus- ja mediatuki

Upota kuvia, ääntä, videota ja PDF-tiedostoja sisäisellä esikatselulla ja luo sovelluksen sisäisiä luonnoksia, jotka tallennetaan PNG-tiedostoina markdown-muistiinpanojesi rinnalle.

NoteDiscovery – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

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