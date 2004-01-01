Asenna NoteDiscovery yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity markdown-tietokanta kaavionäkymällä, takalinkkeillä ja sisäänrakennetulla tekoälyintegraatiolla MCP:n kautta.
NoteDiscovery – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
NoteDiscovery – mitä sillä voi rakentaa?
NoteDiscovery on kevyt, itse isännöity muistiinpano- ja tietokantasovellus, joka tallentaa kaiken sisällön tavallisina markdown-tiedostoina levylle — ei tietokantaa, ei ulkoisia palveluita, ei toimittajalukitusta. Editori tukee reaaliaikaista esikatselua, LaTeX-matematiikkaa, Mermaid-kaavioita, syntaksikorostettuja koodilohkoja ja automaattista tallennusta. Interaktiivinen kaavionäkymä visualisoi muistiinpanojen välisiä yhteyksiä wikilinkkien kautta, ja takalinkkipaneeli näyttää, mitkä muistiinpanot viittaavat nykyiseen — linkitetyn ajattelun työnkulun, joka tekee työkaluista kuten Obsidian suosittuja, saatavilla kokonaan omalla palvelimellasi.
Sisäänrakennettu MCP (Model Context Protocol) -palvelin antaa tekoälyavustajien, kuten Clauden ja Cursorin, kysellä ja päivittää muistiinpanojasi suoraan, tehden NoteDiscoverystä yhden harvoista itse isännöidyistä muistiinpanosovelluksista, joissa on natiivi tekoälyagentti-integraatio heti käyttövalmiina.
NoteDiscovery – tärkeimmät ominaisuudet
Kaavionäkymä ja takalinkit
Visualisoi muistiinpanojen väliset yhteydet interaktiivisena kaaviona ja näe, mitkä muistiinpanot viittaavat nykyiseen — mikä helpottaa kasvavan tietopohjan selaamista.
Sisäänrakennettu MCP-palvelin
Natiivi Model Context Protocol -tuki antaa tekoälyavustajien, kuten Clauden ja Cursorin, lukea ja kirjoittaa muistiinpanojasi suoraan ilman lisäosia tai määrityksiä.
Monipuolinen Markdown-editori
Live-esikatselu, LaTeX-matematiikan renderöinti, Mermaid-kaaviot, syntaksikorostus yli 50 kielelle ja jaetun ruudun muokkaus yhdessä selainpohjaisessa käyttöliittymässä.
Julkinen muistiinpanojen jakaminen
Luo tunnussuojattu jaettava URL-osoite QR-koodilla mille tahansa muistiinpanolle, jotta voit jakaa yksittäisiä sivuja paljastamatta koko tietopohjaa.
Piirustus- ja mediatuki
Upota kuvia, ääntä, videota ja PDF-tiedostoja sisäisellä esikatselulla ja luo sovelluksen sisäisiä luonnoksia, jotka tallennetaan PNG-tiedostoina markdown-muistiinpanojesi rinnalle.
NoteDiscovery – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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