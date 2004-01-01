Ota Tinode käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin pikaviestintäalusta mobiili- ja verkkosovelluksilla, reaaliaikaisella keskustelulla ja päästä päähän -salauksen tuella.
Tinode – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Tinode – mitä sillä voi rakentaa?
Tinode on täysin avoimen lähdekoodin pikaviestintäalusta, joka tarjoaa täydellisen pinon — Go-palvelimen taustaohjelman, viralliset asiakasohjelmat verkkoon, iOS:lle, Androidille ja työpöydälle sekä gRPC-rajapinnan mukautettuja integraatioita varten. Se tukee kahdenkeskistä ja ryhmäviestintää, kirjoitusilmaisimia, lukukuittauksia, tiedostoliitteitä ja valinnaista päästä päähän -salausta, tuoden kaupallisten viestintäalustojen ominaisuudet omistamaasi infrastruktuuriin.
Tinoden itseisännöinti VPS:llä tarkoittaa, että keskustelusi, käyttäjätietosi ja tiedostonsiirtosi eivät koskaan kosketa kolmannen osapuolen viestintäpalvelua. Käytä sisäänrakennettua verkkosovellusta heti käyttöönoton jälkeen tai yhdistä omat mobiili- ja verkkosovelluksesi gRPC- tai REST-rajapinnan kautta.
Tinode – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen viestintä
Toimittaa pikaviestejä kirjoitusilmaisimilla, lukukuittauksilla ja viestireaktioilla verkon, iOS:n, Androidin ja työpöytäasiakasohjelmien välillä samanaikaisesti.
Ryhmäkeskustelut ja kanavat
Luo ryhmäkeskusteluja mukautettavalla jäsenyydellä, rooleilla ja käyttöoikeuksilla kaikenkokoisille tiimeille ja yhteisöille.
Päästä päähän -salaus
Valinnainen päästä päähän -salaus pitää viestin sisällön yksityisenä — lukukelvottomana palvelimelle ja kaikille välittäjille, jopa omillesi.
Tiedostojen ja median jakaminen
Jaa kuvia, tiedostoja ja liitteitä suoraan keskusteluissa, tallennettuna omalle tiedostojärjestelmällesi tai S3-yhteensopivaan säilöön.
Video- ja äänipuhelut
Sisäänrakennettu WebRTC-tuki mahdollistaa video- ja äänipuhelut suoraan chat-käyttöliittymässä ilman erilliseen sovellukseen siirtymistä.
gRPC- ja REST-rajapinta
Täydelliset gRPC- ja REST-rajapinnat mahdollistavat Tinode-viestinnän upottamisen mukautettuihin sovelluksiin tai integroimisen olemassa oleviin liiketoimintaprosesseihin.
Tinode – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.