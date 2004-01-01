Tinode on täysin avoimen lähdekoodin pikaviestintäalusta, joka tarjoaa täydellisen pinon — Go-palvelimen taustaohjelman, viralliset asiakasohjelmat verkkoon, iOS:lle, Androidille ja työpöydälle sekä gRPC-rajapinnan mukautettuja integraatioita varten. Se tukee kahdenkeskistä ja ryhmäviestintää, kirjoitusilmaisimia, lukukuittauksia, tiedostoliitteitä ja valinnaista päästä päähän -salausta, tuoden kaupallisten viestintäalustojen ominaisuudet omistamaasi infrastruktuuriin.

Tinoden itseisännöinti VPS:llä tarkoittaa, että keskustelusi, käyttäjätietosi ja tiedostonsiirtosi eivät koskaan kosketa kolmannen osapuolen viestintäpalvelua. Käytä sisäänrakennettua verkkosovellusta heti käyttöönoton jälkeen tai yhdistä omat mobiili- ja verkkosovelluksesi gRPC- tai REST-rajapinnan kautta.