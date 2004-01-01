Asenna Appsmith yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin vähäkoodialusta sisäisten työkalujen, hallintapaneelien ja koontinäyttöjen rakentamiseen vedä ja pudota -nopeudella.
Appsmith – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Appsmith – mitä sillä voi rakentaa?
Appsmith on johtava avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta, jonka avulla kehittäjät voivat rakentaa mukautettuja sisäisiä työkaluja, hallintapaneeleja ja kojelautoja tunneissa viikkojen sijaan. Vedä ja pudota -widget-kirjasto, natiivit liittimet yli 25 tietokannalle ja täysi JavaScript-tuki liiketoimintalogiikalle tarkoittavat, että voit julkaista toimivia sovelluksia rakentamatta käyttöliittymää tyhjästä tai odottamatta suunnittelusyklien valmistumista.
Appsmithin itseisännöinti omalla virtuaalipalvelimellasi pitää tietokannan tunnistetiedot, API-avaimet ja arkaluonteiset liiketoimintatiedot kokonaan infrastruktuurissasi. Käyttäjäkohtaisia maksuja ei ole, tietoja ei poistu verkostostasi, ja sinulla on täysi hallinta käyttöoikeuskäytäntöihin, varmuuskopiointistrategioihin ja skaalaukseen sisäisten työkalujesi portfolion kasvaessa.
Appsmith – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen vedä ja pudota -rakennustyökalu
Kokoa käyttöliittymiä yli 45 valmiista widgetistä, kuten taulukoista, kaavioista, lomakkeista ja kartoista, jotta kehittäjät voivat tuottaa viimeisteltyjä sisäisiä työkaluja ilman frontend-koodin kirjoittamista.
Yli 25 tietokantaliitintä
Yhdistä natiivisti PostgreSQL:ään, MySQL:ään, MongoDB:hen, Elasticsearhiin ja muihin, sekä mihin tahansa REST- tai GraphQL-rajapintaan, antaen sinulle suoran pääsyn koko tietopinoosi yhdeltä alustalta.
JavaScript-liiketoimintalogiikka
Kirjoita mukautettua JavaScriptiä visuaalisten komponenttien rinnalle käsittelemään monimutkaisia tiedonmuunnoksia, ehdollista logiikkaa ja monivaiheisia työnkulkuja, joita koodittomat työkalut eivät voi ilmaista.
Git-pohjainen versionhallinta
Seuraa sovelluskoodin muutoksia Gitissä, mahdollistaen koodikatselmoinnit, palautukset ja yhteistyöhön perustuvat kehitystyönkulut, jotka tuovat ohjelmistokehityksen kurinalaisuutta sisäisiin työkaluihin.
Roolipohjainen pääsynhallinta
Määritä yksityiskohtaiset käyttöoikeudet sovellus-, sivu- ja widget-tasolla, jotta oikeat henkilöt voivat tarkastella tai muokata kutakin työkalua paljastamatta arkaluonteisia toimintoja koko organisaatiolle.
Appsmith – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.