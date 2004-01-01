Appsmith on johtava avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta, jonka avulla kehittäjät voivat rakentaa mukautettuja sisäisiä työkaluja, hallintapaneeleja ja kojelautoja tunneissa viikkojen sijaan. Vedä ja pudota -widget-kirjasto, natiivit liittimet yli 25 tietokannalle ja täysi JavaScript-tuki liiketoimintalogiikalle tarkoittavat, että voit julkaista toimivia sovelluksia rakentamatta käyttöliittymää tyhjästä tai odottamatta suunnittelusyklien valmistumista.

Appsmithin itseisännöinti omalla virtuaalipalvelimellasi pitää tietokannan tunnistetiedot, API-avaimet ja arkaluonteiset liiketoimintatiedot kokonaan infrastruktuurissasi. Käyttäjäkohtaisia maksuja ei ole, tietoja ei poistu verkostostasi, ja sinulla on täysi hallinta käyttöoikeuskäytäntöihin, varmuuskopiointistrategioihin ja skaalaukseen sisäisten työkalujesi portfolion kasvaessa.