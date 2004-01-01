Baserow on avoimen lähdekoodin no-code-alusta, jonka avulla tiimit voivat rakentaa yhteistyöhön perustuvia tietokantoja, sisäisiä työkaluja ja automatisoituja työnkulkuja tutun taulukkolaskentaohjelman käyttöliittymän kautta — ilman SQL:ää, infrastruktuurin asennusta ja tietuekohtaista hinnoittelua. Taulukot, monipuoliset kenttätyypit, näkymät, lomakkeet ja REST API tekevät siitä käytännöllisen Airtable-vaihtoehdon tuote-, operatiivisille, markkinointi- ja suunnittelutiimeille.

Baserow'n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää asiakastiedot, projektiseurannat, CRM-datan ja lomakevastaukset omassa infrastruktuurissasi SaaS-toimittajan tietokannan sijaan. Hallitset tallennustilarajoituksia, säilytystä, integraatioita ja pääsyä — ja vältät käyttäjäkohtaiset maksut, jotka kasvavat tiimin koon mukaan käytön lisääntyessä.