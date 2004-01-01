Ota Baserow käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin kooditon tietokanta ja Airtable-vaihtoehto yhteistyötaulukoiden, työnkulkujen ja sisäisten työkalujen rakentamiseen.
Baserow – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Baserow – mitä sillä voi rakentaa?
Baserow on avoimen lähdekoodin no-code-alusta, jonka avulla tiimit voivat rakentaa yhteistyöhön perustuvia tietokantoja, sisäisiä työkaluja ja automatisoituja työnkulkuja tutun taulukkolaskentaohjelman käyttöliittymän kautta — ilman SQL:ää, infrastruktuurin asennusta ja tietuekohtaista hinnoittelua. Taulukot, monipuoliset kenttätyypit, näkymät, lomakkeet ja REST API tekevät siitä käytännöllisen Airtable-vaihtoehdon tuote-, operatiivisille, markkinointi- ja suunnittelutiimeille.
Baserow'n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää asiakastiedot, projektiseurannat, CRM-datan ja lomakevastaukset omassa infrastruktuurissasi SaaS-toimittajan tietokannan sijaan. Hallitset tallennustilarajoituksia, säilytystä, integraatioita ja pääsyä — ja vältät käyttäjäkohtaiset maksut, jotka kasvavat tiimin koon mukaan käytön lisääntyessä.
Baserow – tärkeimmät ominaisuudet
Taulukkolaskennan käyttöliittymä
Muokkaa tietoja tutun ruudukkokäyttöliittymän kautta lajittelulla, suodatuksella, ryhmittelyllä ja rivinsisäisellä solujen muokkauksella, joka tuntuu Exceliltä tai Google Sheetsiltä.
Monipuoliset kenttätyypit
Yhdistä teksti, numerot, päivämäärät, yksi- ja monivalinnat, kaavat, tiedostoliitteet, linkit taulukoiden välillä ja hakukentät yhteen skeemaan.
Useita näkymiä
Visualisoi sama taulukko ruudukkona, kanban-tauluna, kalenterina, galleriana tai lomakkeena tukeaksesi erilaisia tiimin työnkulkuja ilman tietojen kahdentamista.
Lomakkeet ja jakaminen
Julkaise julkisia lomakkeita, jotka kirjoittavat suoraan taulukoihisi, ja jaa vain luku - tai muokattavia näkymiä yhteistyökumppaneiden kanssa työtilasi ulkopuolella.
REST API ja webhooks
Jokainen taulukko tarjoaa tyypitetyn REST-rajapinnan ja webhook-käynnistimet, joiden avulla voit integroida Baserow'n mukautettuihin sovelluksiin, automaatioihin ja BI-työkaluihin.
Baserow – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.