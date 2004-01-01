Milvus on maailman suosituin avoimen lähdekoodin vektoritietokanta, joka on suunniteltu tallentamaan ja hakemaan koneoppimismallien luomia korkeaulotteisia upotuksia. Se tukee HNSW-, IVF- ja DiskANN-indeksejä, hybridi tiheää ja harvaa vektorihakua ja käsittelee miljardeja vektoreita säilyttäen samalla alle millisekunnin kyselyviiveen. Tämä malli ottaa käyttöön täyden Milvus-pinon etcd:llä metatiedoille, MinIO:lla objektitallennukselle ja Attu-verkkokäyttöliittymän visuaaliseen hallintaan.

Milvuksen isännöinti omalla VPS:llä pitää omistusoikeudelliset upotukset ja arkaluonteiset käyttäjätiedot infrastruktuurissasi, tarjoaa omistetun muistin ja suorittimen indeksipainotteisille tekoälytyökuormille ja eliminoi hallittujen vektoritietokantapalveluiden kyselykohtaiset kustannukset.