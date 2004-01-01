Asenna Milvus yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin vektoritietokanta, joka on rakennettu tekoälysovelluksia varten ja joka hakee miljardeja upotuksia alle millisekunnin viiveellä.
Milvus – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Milvus – mitä sillä voi rakentaa?
Milvus on maailman suosituin avoimen lähdekoodin vektoritietokanta, joka on suunniteltu tallentamaan ja hakemaan koneoppimismallien luomia korkeaulotteisia upotuksia. Se tukee HNSW-, IVF- ja DiskANN-indeksejä, hybridi tiheää ja harvaa vektorihakua ja käsittelee miljardeja vektoreita säilyttäen samalla alle millisekunnin kyselyviiveen. Tämä malli ottaa käyttöön täyden Milvus-pinon etcd:llä metatiedoille, MinIO:lla objektitallennukselle ja Attu-verkkokäyttöliittymän visuaaliseen hallintaan.
Milvuksen isännöinti omalla VPS:llä pitää omistusoikeudelliset upotukset ja arkaluonteiset käyttäjätiedot infrastruktuurissasi, tarjoaa omistetun muistin ja suorittimen indeksipainotteisille tekoälytyökuormille ja eliminoi hallittujen vektoritietokantapalveluiden kyselykohtaiset kustannukset.
Milvus – tärkeimmät ominaisuudet
Miljardiluokan haku
Indeksoi ja tee hakuja miljardeista vektoreista alle millisekunnin viiveellä käyttäen HNSW-, IVF- tai DiskANN-indeksejä.
Hybridi Haku
Yhdistä tiheät vektorit, harvat vektorit ja metatietosuodattimet yhdessä kyselyssä tarkempaa tekoälyhakua varten.
RAG-valmis infrastruktuuri
Tallenna dokumenttiupotukset ja nouda asiaankuuluva konteksti LLM-malleille, mikä mahdollistaa tarkat chatbotit ja kysymys-vastaus-järjestelmät.
Attu Web UI
Hallitse kokoelmia, suorita kyselyitä ja valvo klusterin tilaa sisäänrakennetun selainpohjaisen hallintakonsolin kautta.
Monikieliset SDK:t
Viralliset asiakasohjelmat Pythonille, Javalle, Golle ja Node.js:lle sekä REST- ja gRPC-rajapinnat integroituvat mihin tahansa tekoälypinoon.
Milvus – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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