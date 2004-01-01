Mopidy on Pythonilla kirjoitettu laajennettava musiikkipalvelin, joka yhdistää kymmeniä äänilähteitä yhden toistojonon taakse. Kun vastaavat laajennukset on asennettu, se voi suoratoistaa paikallisia tiedostoja Spotifyn, Soundcloudin, TuneInin, Bandcampin, YouTuben, podcastien ja Internet-radion rinnalla, samalla kun se tarjoaa ne MPD-, HTTP- ja JSON-RPC-rajapintojen kautta, jotta mikä tahansa MPD-asiakas tai verkkokäyttöliittymä voi hallita samaa kirjastoa.

Tämä malli niputtaa Mopidyn yhteen suositun Iris-verkkokäyttöliittymän kanssa, tarjoten sinulle selainpohjaisen käyttöliittymän kirjastojen selaamiseen, jonojen rakentamiseen ja soittolistojen hallintaan miltä tahansa laitteelta. Mopidyn itseisännöinti VPS:llä pitää yhdistetyt musiikkilähteesi yhden yksityisen päätepisteen takana ilman lähdekohtaisia tilausmaksuja, lukuun ottamatta jo käyttämiäsi palveluntarjoajia.