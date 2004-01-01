Asenna Mopidy yhdellä napsautuksella.
Laajennettava Python-musiikkipalvelin, joka suoratoistaa paikallisista tiedostoista, Spotifysta, SoundCloudista, TuneInista ja muista lähteistä yhden selainkäyttöliittymän kautta.
Mopidy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mopidy – mitä sillä voi rakentaa?
Mopidy on Pythonilla kirjoitettu laajennettava musiikkipalvelin, joka yhdistää kymmeniä äänilähteitä yhden toistojonon taakse. Kun vastaavat laajennukset on asennettu, se voi suoratoistaa paikallisia tiedostoja Spotifyn, Soundcloudin, TuneInin, Bandcampin, YouTuben, podcastien ja Internet-radion rinnalla, samalla kun se tarjoaa ne MPD-, HTTP- ja JSON-RPC-rajapintojen kautta, jotta mikä tahansa MPD-asiakas tai verkkokäyttöliittymä voi hallita samaa kirjastoa.
Tämä malli niputtaa Mopidyn yhteen suositun Iris-verkkokäyttöliittymän kanssa, tarjoten sinulle selainpohjaisen käyttöliittymän kirjastojen selaamiseen, jonojen rakentamiseen ja soittolistojen hallintaan miltä tahansa laitteelta. Mopidyn itseisännöinti VPS:llä pitää yhdistetyt musiikkilähteesi yhden yksityisen päätepisteen takana ilman lähdekohtaisia tilausmaksuja, lukuun ottamatta jo käyttämiäsi palveluntarjoajia.
Mopidy – tärkeimmät ominaisuudet
Iris verkkokäyttöliittymä
Mukana toimitettu Iris-laajennus tarjoaa hiotun selainkäyttöliittymän lähteiden selaamiseen, kappaleiden jonottamiseen ja soittolistojen hallintaan työpöydältä tai mobiililaitteelta.
Monilähteinen toisto
Asenna laajennuksia yhdistääksesi Spotifyn, SoundClouddin, TuneInin, Bandcampin, YouTuben, podcastit ja paikalliset tiedostot yhdeksi yhtenäiseksi jonoksi.
MPD-protokollatuki
Tukee Music Player Daemon -protokollaa portissa 6600, joten mikä tahansa MPD-asiakasohjelma, kuten ncmpcpp, M.A.L.P. tai Cantata, voi hallita toistoa.
Pip-asennettavat laajennukset
Lisää uusia lähteitä käyttöönoton yhteydessä PIP_PACKAGES-muuttujan kautta ilman, että kuvaa tarvitsee rakentaa uudelleen tai muokata määritystiedostoja.
JSON-RPC HTTP API
Täysi HTTP- ja WebSocket-API mahdollistaa mukautettujen ohjainten, ääniavustajien tai kodin automaation laukaisimien rakentamisen saman moottorin ympärille.
Snapcast valmis
Oletusarvoinen ääniputki kirjoittaa Snapcast FIFOon, jotta voit kerrostaa monihuoneisen synkronoidun toiston päälle aina kun sitä tarvitset.
Mopidy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.