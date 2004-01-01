Asenna Sun-Panel yhden napsautuksen asennuksena.
Muokattava palvelin- ja NAS-navigointipaneeli puhtaalla kotisivulla ja sovelluskäynnistimellä itseisännöijille.
Sun-Panel – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Sun-Panel – mitä sillä voi rakentaa?
Sun-Panel on kevyt, itse isännöity kotisivu- ja navigointipaneeli, joka on suunniteltu palvelimille ja NAS-laitteille. Se tarjoaa yhden, kauniisti järjestetyn hallintapaneelin, josta voit käynnistää kaikki itse isännöimäsi palvelut ja seurata järjestelmän tilaa yhdellä silmäyksellä. Yksinkertaisuutta silmällä pitäen rakennettu Sun-Panel ei vaadi ulkoista tietokantaa – se toimii kokonaan SQLite:llä.
Monitilituen, Iconify-kirjaston mukautettujen kuvakkeiden, sivun sisäisten mininäyttöjen sekä täysin muokattavissa olevan CSS:n ja JavaScriptin ansiosta Sun-Panelin avulla voit luoda työnkulkuusi sopivan kotisivun. Ota se käyttöön VPS:lläsi ja nauti henkilökohtaisesta, mainoksettomasta selaimen aloitussivusta, jota hallitset täysin.
Sun-Panel – tärkeimmät ominaisuudet
Monitilituki
Luo erilliset tilit eri käyttäjille, joilla kullakin on oma paneeliasettelunsa ja sovelluspikakuvakkeensa.
Ei ulkoista tietokantaa
Toimii kokonaan sisäänrakennetulla SQLite-tietokannalla, mikä yksinkertaistaa käyttöönottoa, sillä erillistä tietokantapalvelua ei tarvitse ylläpitää.
Monipuolinen kuvakekirjasto
Hyödynnä Iconify-kuvakirjastoa muokataksesi sovelluksesi pikakuvakkeita vapaasti, tukien tuhansia kuvakesarjoja.
Järjestelmän tilan valvonta
Tarkastele reaaliaikaista suorittimen, muistin ja levyn käyttöä suoraan paneelissasi pitääksesi silmällä palvelimen tilaa.
Mukautettu JS ja CSS
Lisää oma JavaScriptisi ja CSS:si mukauttaaksesi täysin kotisivusi ulkoasua ja toimintaa.
Sivun sisäiset mini-ikkunat
Avaa tuetut palvelut kelluvissa mininäytöissä poistumatta hallintapaneelista saumattoman työnkulun takaamiseksi.
Sun-Panel – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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