Sun-Panel on kevyt, itse isännöity kotisivu- ja navigointipaneeli, joka on suunniteltu palvelimille ja NAS-laitteille. Se tarjoaa yhden, kauniisti järjestetyn hallintapaneelin, josta voit käynnistää kaikki itse isännöimäsi palvelut ja seurata järjestelmän tilaa yhdellä silmäyksellä. Yksinkertaisuutta silmällä pitäen rakennettu Sun-Panel ei vaadi ulkoista tietokantaa – se toimii kokonaan SQLite:llä.

Monitilituen, Iconify-kirjaston mukautettujen kuvakkeiden, sivun sisäisten mininäyttöjen sekä täysin muokattavissa olevan CSS:n ja JavaScriptin ansiosta Sun-Panelin avulla voit luoda työnkulkuusi sopivan kotisivun. Ota se käyttöön VPS:lläsi ja nauti henkilökohtaisesta, mainoksettomasta selaimen aloitussivusta, jota hallitset täysin.