Remmina on monipuolinen etätyöpöytäasiakasohjelma, joka tukee RDP-, VNC-, SSH- ja SPICE-protokollia yhdessä sovelluksessa, ja se toimitetaan selainpohjaisen käyttöliittymän kautta. Kontainerisoimalla Remminan VPS:lle saat pääsyn Windows-palvelimiin, Linux-työpöytiin ja virtuaalikoneisiin miltä tahansa laitteelta – hallituilta kannettavilta tietokoneilta, tableteilta tai julkisilta tietokoneilta – ilman natiivien asiakasohjelmien asentamista tai laitekohtaisten ohjelmistojen määrittämistä.

Remminan keskittäminen VPS:lle luo turvallisen hyppyisännän, jossa yhteysprofiilit ja tunnistetiedot tallennetaan hallittuun infrastruktuuriin sen sijaan, että ne olisivat hajallaan päätepisteissä. Tiimit hyötyvät jaetusta, johdonmukaisesti konfiguroidusta pääsystä kaikkiin etäjärjestelmiin, ja uudet jäsenet voivat muodostaa yhteyden jokaiseen tarvittavaan palvelimeen välittömästi ilman yksilöllistä asennusta.