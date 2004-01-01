Ota Remmina käyttöön yhdellä napsautuksella.
Moniprotokollainen etätyöpöytäasiakas, joka tukee RDP:tä, VNC:tä, SSH:ta ja SPICEä, käytettävissä mistä tahansa verkkoselaimesta.
Remmina – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Remmina – mitä sillä voi rakentaa?
Remmina on monipuolinen etätyöpöytäasiakasohjelma, joka tukee RDP-, VNC-, SSH- ja SPICE-protokollia yhdessä sovelluksessa, ja se toimitetaan selainpohjaisen käyttöliittymän kautta. Kontainerisoimalla Remminan VPS:lle saat pääsyn Windows-palvelimiin, Linux-työpöytiin ja virtuaalikoneisiin miltä tahansa laitteelta – hallituilta kannettavilta tietokoneilta, tableteilta tai julkisilta tietokoneilta – ilman natiivien asiakasohjelmien asentamista tai laitekohtaisten ohjelmistojen määrittämistä.
Remminan keskittäminen VPS:lle luo turvallisen hyppyisännän, jossa yhteysprofiilit ja tunnistetiedot tallennetaan hallittuun infrastruktuuriin sen sijaan, että ne olisivat hajallaan päätepisteissä. Tiimit hyötyvät jaetusta, johdonmukaisesti konfiguroidusta pääsystä kaikkiin etäjärjestelmiin, ja uudet jäsenet voivat muodostaa yhteyden jokaiseen tarvittavaan palvelimeen välittömästi ilman yksilöllistä asennusta.
Remmina – tärkeimmät ominaisuudet
Moniprotokollayhteys
Yhdistä RDP:n, VNC:n, SSH:n tai SPICE:n kautta samasta käyttöliittymästä, kattaen Windows-palvelimet, Linux-työpöydät ja KVM-virtuaalikoneet yhdessä paikassa.
Selainpohjainen käyttöliittymä
Käytä etäjärjestelmiä millä tahansa laitteella verkkoselaimen kautta – natiiviohjelmiston asennusta ei tarvita hallituille kannettaville tietokoneille, tableteille tai jaetuille työasemille.
Tallennetut yhteysprofiilit
Tallenna yhteystiedot ja tunnistetiedot jokaista etäjärjestelmää varten, jotta tiimit voivat muodostaa yhteyden välittömästi syöttämättä uudelleen isäntänimiä ja todennustietoja.
Leikepöytä ja tiedostonsiirto
Jaa leikepöydän sisältöä ja siirrä tiedostoja paikallisen istunnon ja etäjärjestelmien välillä tuettujen protokollien kautta saumattomien koneidenvälisten työnkulkujen varmistamiseksi.
Keskitetty tunnistetietojen varasto
Pidä etäkäyttösalasanat turvallisessa VPS-infrastruktuurissa mieluummin kuin päätepisteen laitteissa, jotka voivat kadota, varastua tai vaarantua.
Remmina – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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