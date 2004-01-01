Asenna JumpServer yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin etuoikeutetun pääsyn hallintajärjestelmä keskitettyyn SSH-, RDP- ja tietokantayhteyteen koko infrastruktuuriisi.
JumpServer – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
JumpServer – mitä sillä voi rakentaa?
JumpServer on avoimen lähdekoodin etuoikeutetun pääsyn hallinta (PAM) -alusta, joka tarjoaa keskitetyn yhdyskäytävän kaikkien infrastruktuurin resurssien — palvelimien, tietokantojen, Kubernetes-klustereiden ja verkkolaitteiden — käyttämiseen. Sen sijaan, että jaettaisiin SSH-avaimia tai salasanoja suoraan, tiimit todentautuvat JumpServerin kautta, joka välittää jokaisen yhteyden, kirjaa kaiken toiminnan ja tallentaa istunnot tarkastus- ja vaatimustenmukaisuustarkoituksiin. Pääsyä säätelevät roolipohjaiset käyttöoikeudet ja valinnaiset hyväksyntätyönkulut.
JumpServerin itseisännöinti pitää kaikki istuntotallenteet, pääsylokit ja tallennetut tunnistetiedot omassa infrastruktuurissasi — mikä on kriittistä vaatimustenmukaisuuskehyksille, kuten SOX, PCI-DSS ja ISO 27001, jotka edellyttävät tarkastuspolkuja ja todisteita siitä, että pääsy arkaluonteisiin järjestelmiin on hallittua ja valvottua.
JumpServer – tärkeimmät ominaisuudet
Keskitetty pääsyn yhdyskäytävä
Reititä kaikki SSH-, RDP-, VNC- ja tietokantayhteydet yhden auditoidun välityspalvelimen kautta, mikä eliminoi suoran tunnistetietojen altistumisen insinööreille.
Istunnon tallennus ja toisto
Jokainen etuoikeutettu istunto tallennetaan ja on toistettavissa selaimessa, antaen tietoturvatiimeille täydellisen rikosteknisen jäljen kaikesta infrastruktuurin toiminnasta.
Roolipohjainen pääsynhallinta
Myönnä käyttäjille pääsy tiettyihin resursseihin tarkasti rajatuilla käyttöoikeuksilla ja aikarajoitetuilla hyväksyntätyönkuluilla, jotta tunnistetietoja ei koskaan jaeta suoraan.
Moniprotokollatuki
Hallitse Linux-palvelimia SSH:n kautta, Windows-koneita RDP:n tai VNC:n kautta, relaatiotietokantoja, Kubernetes-klustereita ja verkkolaitteita yhdeltä alustalta.
Sisäänrakennettu tunnistetietoholvi
Tallenna, kierrätä ja siirrä tunnistetietoja automaattisesti, jotta käyttäjät voivat muodostaa yhteyden JumpServerin kautta tietämättä koskaan taustalla olevia salasanoja.
JumpServer – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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