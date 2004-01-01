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Avoimen lähdekoodin etuoikeutetun pääsyn hallintajärjestelmä keskitettyyn SSH-, RDP- ja tietokantayhteyteen koko infrastruktuuriisi.

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AI:n hallinnoima VPS
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KVM 1
17,99
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
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KVM 2
21,99
7,79/kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
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KVM 4
35,99
10,99/kk
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
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KVM 8
64,99
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Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

JumpServer – mitä sillä voi rakentaa?

JumpServer on avoimen lähdekoodin etuoikeutetun pääsyn hallinta (PAM) -alusta, joka tarjoaa keskitetyn yhdyskäytävän kaikkien infrastruktuurin resurssien — palvelimien, tietokantojen, Kubernetes-klustereiden ja verkkolaitteiden — käyttämiseen. Sen sijaan, että jaettaisiin SSH-avaimia tai salasanoja suoraan, tiimit todentautuvat JumpServerin kautta, joka välittää jokaisen yhteyden, kirjaa kaiken toiminnan ja tallentaa istunnot tarkastus- ja vaatimustenmukaisuustarkoituksiin. Pääsyä säätelevät roolipohjaiset käyttöoikeudet ja valinnaiset hyväksyntätyönkulut.

JumpServerin itseisännöinti pitää kaikki istuntotallenteet, pääsylokit ja tallennetut tunnistetiedot omassa infrastruktuurissasi — mikä on kriittistä vaatimustenmukaisuuskehyksille, kuten SOX, PCI-DSS ja ISO 27001, jotka edellyttävät tarkastuspolkuja ja todisteita siitä, että pääsy arkaluonteisiin järjestelmiin on hallittua ja valvottua.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

JumpServer – tärkeimmät ominaisuudet

Keskitetty pääsyn yhdyskäytävä

Reititä kaikki SSH-, RDP-, VNC- ja tietokantayhteydet yhden auditoidun välityspalvelimen kautta, mikä eliminoi suoran tunnistetietojen altistumisen insinööreille.

Istunnon tallennus ja toisto

Jokainen etuoikeutettu istunto tallennetaan ja on toistettavissa selaimessa, antaen tietoturvatiimeille täydellisen rikosteknisen jäljen kaikesta infrastruktuurin toiminnasta.

Roolipohjainen pääsynhallinta

Myönnä käyttäjille pääsy tiettyihin resursseihin tarkasti rajatuilla käyttöoikeuksilla ja aikarajoitetuilla hyväksyntätyönkuluilla, jotta tunnistetietoja ei koskaan jaeta suoraan.

Moniprotokollatuki

Hallitse Linux-palvelimia SSH:n kautta, Windows-koneita RDP:n tai VNC:n kautta, relaatiotietokantoja, Kubernetes-klustereita ja verkkolaitteita yhdeltä alustalta.

Sisäänrakennettu tunnistetietoholvi

Tallenna, kierrätä ja siirrä tunnistetietoja automaattisesti, jotta käyttäjät voivat muodostaa yhteyden JumpServerin kautta tietämättä koskaan taustalla olevia salasanoja.

JumpServer – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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