JumpServer on avoimen lähdekoodin etuoikeutetun pääsyn hallinta (PAM) -alusta, joka tarjoaa keskitetyn yhdyskäytävän kaikkien infrastruktuurin resurssien — palvelimien, tietokantojen, Kubernetes-klustereiden ja verkkolaitteiden — käyttämiseen. Sen sijaan, että jaettaisiin SSH-avaimia tai salasanoja suoraan, tiimit todentautuvat JumpServerin kautta, joka välittää jokaisen yhteyden, kirjaa kaiken toiminnan ja tallentaa istunnot tarkastus- ja vaatimustenmukaisuustarkoituksiin. Pääsyä säätelevät roolipohjaiset käyttöoikeudet ja valinnaiset hyväksyntätyönkulut.

JumpServerin itseisännöinti pitää kaikki istuntotallenteet, pääsylokit ja tallennetut tunnistetiedot omassa infrastruktuurissasi — mikä on kriittistä vaatimustenmukaisuuskehyksille, kuten SOX, PCI-DSS ja ISO 27001, jotka edellyttävät tarkastuspolkuja ja todisteita siitä, että pääsy arkaluonteisiin järjestelmiin on hallittua ja valvottua.