Daptin on avoimen lähdekoodin taustapalvelu (backend-as-a-service), joka muuntaa minkä tahansa datamallin täydelliseksi REST- ja GraphQL-rajapinnaksi sisäänrakennetulla käyttäjän todennuksella, roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla ja tilakoneilla. Sen sijaan, että kirjoittaisit päätepisteiden käsittelijöitä, määrität entiteetit ja suhteet YAML- tai JSON-muodossa, ja Daptin luo automaattisesti täyden CRUD-käyttöliittymän, hallintapaneelin ja OpenAPI-määrityksen.

Daptinin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää käyttäjätiedot, OAuth-tunnukset ja ladatut resurssit täysin hallinnassasi ilman pyyntökohtaisia maksuja. Yhden binääritiedoston käyttöönotto sisältää sisäänrakennetun tuen SQLite:lle, PostgreSQL:lle ja MySQL:lle, sekä rclone-pohjaiset tallennussovitukset pilvisynkronoiduille tiedostosarakkeille ja integroidut markkinapaikkapaketit ominaisuuksien valikoivaan käyttöönottoon.