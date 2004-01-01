Asenna Daptin yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin headless CMS, joka paljastaa minkä tahansa tietomallin automaattisesti luotujen REST- ja GraphQL-rajapintojen kautta.
Daptin – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Daptin – mitä sillä voi rakentaa?
Daptin on avoimen lähdekoodin taustapalvelu (backend-as-a-service), joka muuntaa minkä tahansa datamallin täydelliseksi REST- ja GraphQL-rajapinnaksi sisäänrakennetulla käyttäjän todennuksella, roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla ja tilakoneilla. Sen sijaan, että kirjoittaisit päätepisteiden käsittelijöitä, määrität entiteetit ja suhteet YAML- tai JSON-muodossa, ja Daptin luo automaattisesti täyden CRUD-käyttöliittymän, hallintapaneelin ja OpenAPI-määrityksen.
Daptinin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää käyttäjätiedot, OAuth-tunnukset ja ladatut resurssit täysin hallinnassasi ilman pyyntökohtaisia maksuja. Yhden binääritiedoston käyttöönotto sisältää sisäänrakennetun tuen SQLite:lle, PostgreSQL:lle ja MySQL:lle, sekä rclone-pohjaiset tallennussovitukset pilvisynkronoiduille tiedostosarakkeille ja integroidut markkinapaikkapaketit ominaisuuksien valikoivaan käyttöönottoon.
Daptin – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattisesti luodut API:t
Määritä entiteetit YAML- tai JSON-muodossa, ja Daptin paljastaa välittömästi REST-päätepisteet, GraphQL-skeeman ja OpenAPI-määrityksen — käsittelijäkoodia ei tarvita.
Monitietokannan taustajärjestelmä
Käytä samaa Daptin-instanssia SQLite-tietokannan kanssa nopeisiin aloituksiin, tai skaalaa PostgreSQL- ja MySQL-tietokantoihin muuttamatta yhtäkään riviä mallimäärityksistä.
Todennus ja käyttöoikeudet
Sisäänrakennettu käyttäjähallinta, OAuth2-sosiaalinen kirjautuminen, JWT-valtuutus ja yksityiskohtaiset rivikohtaiset käyttöoikeudet poistavat erillisen identiteettipalvelun tarpeen.
Toiminnot ja tilakoneet
Mallinna liiketoimintatyönkulkuja suoraan Daptinin sisällä käyttäen toimintaketjuja ja äärellisiä tilakoneita, korvaten mukautetun palvelinkoodin tyypillisessä CRUD-orkestroinnissa.
Pilvitallennuksen synkronointi
Resurssisarakkeet tallentavat tiedostoja rclone-pohjaisten palveluntarjoajien kautta, joiden avulla voit synkronoida latauksia S3:een, Google Driveen, Dropboxiin ja kymmeniin muihin taustajärjestelmiin heti käyttövalmiina.
Daptin – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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