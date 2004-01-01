Duck DNS on ilmainen dynaaminen DNS-palvelu, johon miljoonat kotilaboratorion käyttäjät ja itseisännöijät luottavat ylläpitääkseen luotettavan pääsyn palvelimiin ja laitteisiin kotitalouksien internet-yhteyksien takana. Useimmat internet-palveluntarjoajat määrittävät muuttuvia IP-osoitteita, mutta Duck DNS ratkaisee tämän valvomalla jatkuvasti julkista IP-osoitettasi ja päivittämällä valitsemasi alidomainin heti sen muuttuessa – täysin maksutta.

Tämä malli ajaa virallisen Duck DNS -asiakasohjelman säilön isäntäverkkotilassa, mikä antaa sille tarkan IP-näkyvyyden. Kokoonpano säilyy uudelleenkäynnistysten yli, joten alidomain- ja tunnustietosi eivät koskaan katoa. Tarvitsetpa sitten vakaan pääsyn kotipalvelimeen, Raspberry Pi -projektiin tai itseisännöityyn VPS-sovellukseen, Duck DNS poistaa tarpeen maksaa staattisesta IP-osoitteesta tai kaupallisesta DDNS-palvelusta.