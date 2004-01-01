Asenna DuckDNS yhdellä napsautuksella.
Ilmainen dynaaminen DNS-asiakasohjelma, joka automaattisesti pitää verkkotunnuksesi osoitettuna nykyiseen IP-osoitteeseesi ilman staattista IP-osoitetta.
DuckDNS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
DuckDNS – mitä sillä voi rakentaa?
Duck DNS on ilmainen dynaaminen DNS-palvelu, johon miljoonat kotilaboratorion käyttäjät ja itseisännöijät luottavat ylläpitääkseen luotettavan pääsyn palvelimiin ja laitteisiin kotitalouksien internet-yhteyksien takana. Useimmat internet-palveluntarjoajat määrittävät muuttuvia IP-osoitteita, mutta Duck DNS ratkaisee tämän valvomalla jatkuvasti julkista IP-osoitettasi ja päivittämällä valitsemasi alidomainin heti sen muuttuessa – täysin maksutta.
Tämä malli ajaa virallisen Duck DNS -asiakasohjelman säilön isäntäverkkotilassa, mikä antaa sille tarkan IP-näkyvyyden. Kokoonpano säilyy uudelleenkäynnistysten yli, joten alidomain- ja tunnustietosi eivät koskaan katoa. Tarvitsetpa sitten vakaan pääsyn kotipalvelimeen, Raspberry Pi -projektiin tai itseisännöityyn VPS-sovellukseen, Duck DNS poistaa tarpeen maksaa staattisesta IP-osoitteesta tai kaupallisesta DDNS-palvelusta.
DuckDNS – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattiset IP-päivitykset
Tunnistaa, kun julkinen IP-osoitteesi muuttuu, ja päivittää Duck DNS -aliverkkotunnuksesi välittömästi, pitäen pääsyn keskeytyksettömänä.
IPv4- ja IPv6-tuki
Toimii molempien osoiteperheiden kanssa, joten aliverkkotunnuksesi pysyy ajan tasalla riippumatta Internet-palveluntarjoajasi IP-version määrityksestä.
Useita alidomaineja
Hallitsee useita Duck DNS -aliverkkotunnuksia yhdessä säilössä antamalla pilkulla erotetun luettelon aliverkkotunnusten nimistä.
Aina päällä oleva VPS-toiminta
VPS:llä toimiminen takaa, että päivitykset tapahtuvat aikataulun mukaisesti 24/7, vaikka kotiverkon laitteet käynnistyisivät uudelleen tai menettäisivät virran.
Pysyvä kokoonpano
Tallentaa tunnuksesi ja alidomain-asetuksesi erilliseen taltioon, jotta asiakas jatkaa toimintaansa oikein kontin uudelleenkäynnistysten jälkeen.
DuckDNS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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