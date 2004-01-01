Asenna ILLA Builder yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin vähäkoodinen alusta sisäisten työkalujen, koontinäyttöjen ja hallintapaneelien visuaaliseen rakentamiseen.
ILLA Builder – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ILLA Builder – mitä sillä voi rakentaa?
ILLA Builder on avoimen lähdekoodin matalan koodin kehitysalusta, jonka avulla tiimit voivat rakentaa sisäisiä työkaluja, hallintapaneeleja ja ylläpitopaneeleja ilman laajaa käyttöliittymäkehitystä. Vedä ja pudota -komponenttikirjasto yhdistettynä tukeen yli 40 integraatiolle – mukaan lukien PostgreSQL, MySQL, REST API:t ja GraphQL – tarkoittaa, että kehittäjät voivat yhdistää todellisia tietolähteitä ja julkaista toimivia sovelluksia tunneissa viikkojen sijaan.
ILLA Builderin itseisännöinti VPS:lläsi pitää yritystiedot omassa infrastruktuurissasi, poistaen huolet SaaS-palveluiden tiedonjakokäytännöistä tai käyttäjäkohtaisesta hinnoittelusta. Kaikki yhdessä -Docker-kuva sisältää kaiken tarvittavan alustan pyörittämiseen, ja pysyvät volyymit varmistavat, että projektisi ja yhdistetyt resurssit säilyvät uudelleenkäynnistysten ja päivitysten yhteydessä.
ILLA Builder – tärkeimmät ominaisuudet
Vedä ja pudota -rakennin
Kokoa käyttöliittymiä rikkaasta komponenttikirjastosta – taulukoita, lomakkeita, kaavioita ja muuta – vetämällä ne piirtoalustalle ilman asettelukoodin kirjoittamista.
Yli 40 dataintegraatiota
Yhdistä suoraan PostgreSQL-, MySQL-, MongoDB-, Redis-, REST API-, GraphQL- ja muihin suosittuihin palveluihin antaaksesi sovelluksillesi virtaa reaaliaikaisella datalla.
JavaScript kaikkialla
Kirjoita mukautettua logiikkaa suoraan JavaScriptillä muuntaaksesi tietoja, käynnistääksesi toimintoja ja lisätäksesi ehdollista käyttäytymistä yli sen, mitä koodittomat työkalut tyypillisesti sallivat.
Reaaliaikainen yhteistyö
Useat tiimin jäsenet voivat muokata samaa sovellusta samanaikaisesti, mikä tekee siitä käytännöllisen suunnittelu- ja operatiivisille tiimeille rakentaa ja kehittää yhdessä.
Itse ylläpidetty tiedonhallinta
Oman VPS:n käyttäminen pitää kaikki yhdistetyt tietolähteet ja sovelluslogiikan infrastruktuurissasi, mikä tukee vaatimustenmukaisuutta ja tietojen sijaintivaatimuksia.
ILLA Builder – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.