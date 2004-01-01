ILLA Builder on avoimen lähdekoodin matalan koodin kehitysalusta, jonka avulla tiimit voivat rakentaa sisäisiä työkaluja, hallintapaneeleja ja ylläpitopaneeleja ilman laajaa käyttöliittymäkehitystä. Vedä ja pudota -komponenttikirjasto yhdistettynä tukeen yli 40 integraatiolle – mukaan lukien PostgreSQL, MySQL, REST API:t ja GraphQL – tarkoittaa, että kehittäjät voivat yhdistää todellisia tietolähteitä ja julkaista toimivia sovelluksia tunneissa viikkojen sijaan.

ILLA Builderin itseisännöinti VPS:lläsi pitää yritystiedot omassa infrastruktuurissasi, poistaen huolet SaaS-palveluiden tiedonjakokäytännöistä tai käyttäjäkohtaisesta hinnoittelusta. Kaikki yhdessä -Docker-kuva sisältää kaiken tarvittavan alustan pyörittämiseen, ja pysyvät volyymit varmistavat, että projektisi ja yhdistetyt resurssit säilyvät uudelleenkäynnistysten ja päivitysten yhteydessä.