Ota Picsur käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity kuvien isännöintialusta välittömillä jaettavilla linkeillä, formaattimuunnoksella ja vanhenemisen hallinnalla — ei mainoksia, ei seurantaa.
Picsur – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Picsur – mitä sillä voi rakentaa?
Picsur on kevyt, itse ylläpidettävä kuvien isännöintialusta, joka on suunniteltu yksityishenkilöille ja tiimeille, jotka haluavat täyden hallinnan kuvien jakamisinfrastruktuuristaan. Lataa kuvia, hanki välittömästi jaettavia linkkejä ja määritä vanhenemisajat – kaikki ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen palveluista, jotka pakkaavat sisältöä, näyttävät mainoksia tai poistavat tiedostoja ilman varoitusta.
PostgreSQL:n tukemana luotettavaa metatietojen tallennusta varten Picsur tukee PNG-, JPEG-, GIF-, WebP- ja AVIF-tiedostoja automaattisella formaattimuunnoksella ja optimoinnilla. Sen REST-rajapinta tekee ohjelmallisten kuvien latausten integroinnista olemassa oleviin työkaluihin ja työnkulkuihin VPS:lläsi vaivatonta.
Picsur – tärkeimmät ominaisuudet
Välittömät jaettavat linkit
Lataa kuva ja saat välittömästi puhtaan, suoran linkin, jonka voit liittää keskusteluihin, dokumentaatioon tai sähköposteihin.
Muodonmuunnos
Muuntaa ja optimoi kuvia automaattisesti PNG-, JPEG-, GIF-, WebP- ja AVIF-muotojen välillä tehokasta verkkotoimitusta varten.
Vanhenemissäädöt
Aseta jaetuille kuville määritettävissä olevat vanhenemisajat, jotta linkit lakkaavat automaattisesti toimimasta valitun ajanjakson jälkeen turvallista väliaikaista jakamista varten.
Monikäyttäjähallinta
Järjestelmänvalvojan hallintatyökalut ja käyttäjätilit mahdollistavat pääsyn, tallennuskiintiöiden ja oikeuksien hallinnan koko tiimissä tai organisaatiossa.
REST API
Ohjelmallinen lataus- ja hallinta-API integroi Picsurin CI/CD-putkiin, kuvakaappaustyökaluihin ja muihin automaatiotyönkulkuihin.
Picsur – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.