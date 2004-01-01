Picsur on kevyt, itse ylläpidettävä kuvien isännöintialusta, joka on suunniteltu yksityishenkilöille ja tiimeille, jotka haluavat täyden hallinnan kuvien jakamisinfrastruktuuristaan. Lataa kuvia, hanki välittömästi jaettavia linkkejä ja määritä vanhenemisajat – kaikki ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen palveluista, jotka pakkaavat sisältöä, näyttävät mainoksia tai poistavat tiedostoja ilman varoitusta.

PostgreSQL:n tukemana luotettavaa metatietojen tallennusta varten Picsur tukee PNG-, JPEG-, GIF-, WebP- ja AVIF-tiedostoja automaattisella formaattimuunnoksella ja optimoinnilla. Sen REST-rajapinta tekee ohjelmallisten kuvien latausten integroinnista olemassa oleviin työkaluihin ja työnkulkuihin VPS:lläsi vaivatonta.