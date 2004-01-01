Tämä päättömän Kodi-asennuksen avulla pyöritetään pysyvää mediakirjastopalvelinta ilman näyttöä, mikä mahdollistaa useiden Kodi-asiakasohjelmien jakavan yhden keskitetyn MariaDB-pohjaisen tietokannan verkossasi. Sen sijaan, että jokainen Kodi-instanssi ylläpitäisi omaa erillistä kirjastoaan, kaikki asiakasohjelmat yhdistävät jaettuun tietokantaan yhtenäistä katseluhistoriaa, arvioita ja metatietoja varten. Sisäänrakennetun verkkokäyttöliittymän avulla voit hallita medialähteitä, käynnistää kirjaston skannauksia ja asentaa lisäosia mistä tahansa selaimesta.

Itseisännöinti VPS:llä tekee jaetusta Kodi-kirjastostasi aina saatavilla olevan jokaiselle verkkosi asiakasohjelmalle, riippumatta siitä, onko jokin muu kone käynnissä. Yhdistä muut Kodi-asennuksesi käyttöönoton tietokanta- ja verkkokäyttöliittymäportteihin aloittaaksesi kirjastosi jakamisen.