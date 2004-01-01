Asenna Kodi yhdellä napsautuksella.
Headless Kodi -mediakirjastopalvelin mediatietokantasi keskittämiseen ja jakamiseen useiden Kodi-instanssien välillä.
Kodi – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kodi – mitä sillä voi rakentaa?
Tämä päättömän Kodi-asennuksen avulla pyöritetään pysyvää mediakirjastopalvelinta ilman näyttöä, mikä mahdollistaa useiden Kodi-asiakasohjelmien jakavan yhden keskitetyn MariaDB-pohjaisen tietokannan verkossasi. Sen sijaan, että jokainen Kodi-instanssi ylläpitäisi omaa erillistä kirjastoaan, kaikki asiakasohjelmat yhdistävät jaettuun tietokantaan yhtenäistä katseluhistoriaa, arvioita ja metatietoja varten. Sisäänrakennetun verkkokäyttöliittymän avulla voit hallita medialähteitä, käynnistää kirjaston skannauksia ja asentaa lisäosia mistä tahansa selaimesta.
Itseisännöinti VPS:llä tekee jaetusta Kodi-kirjastostasi aina saatavilla olevan jokaiselle verkkosi asiakasohjelmalle, riippumatta siitä, onko jokin muu kone käynnissä. Yhdistä muut Kodi-asennuksesi käyttöönoton tietokanta- ja verkkokäyttöliittymäportteihin aloittaaksesi kirjastosi jakamisen.
Kodi – tärkeimmät ominaisuudet
Keskitetty mediakirjasto
Isännöi jaettua MariaDB-pohjaista mediatietokantaa, johon kaikki Kodi-asiakasohjelmasi yhdistävät, poistaen päällekkäiset kirjastot ja pitäen katseluhistorian synkronoituna.
Selainpohjainen hallinta
Määritä medialähteet, etsi uutta sisältöä ja hallitse lisäosia Kodi-verkkokäyttöliittymän kautta ilman fyysistä näyttöä.
Yhdistetty katseluhistoria
Kaikki yhdistetyt Kodi-asiakasohjelmat jakavat saman katselun edistymisen, arvosanat ja metatiedot, joten voit jatkaa sisällön katselua miltä tahansa laitteelta.
Aina päällä oleva kirjastopalvelin
VPS:llä pyörittäminen pitää kirjastopalvelimesi käytettävissä ympäri vuorokauden, silloinkin kun henkilökohtaiset tietokoneet tai mediasoittimet ovat sammutettuina.
Lisäosan hallinta
Asenna ja hallitse Kodin lisäosia etänä verkkokäyttöliittymän kautta, laajentaen toiminnallisuutta ilman suoraa pääsyä säilöön.
Kodi – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.