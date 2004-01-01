Ota Misskey käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin federoitu sosiaalisen median alusta, joka yhdistää yhteisösi globaaliin fediverseen ActivityPubin kautta.
Misskey – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Misskey – mitä sillä voi rakentaa?
Misskey on avoimen lähdekoodin, monipuolinen sosiaalisen median alusta, joka on rakennettu fediverseä varten. ActivityPub-protokollaa käyttäen Misskey-instanssisi yhdistyy Mastodonin, Pleroman ja tuhansien muiden fediverse-palvelimien kanssa, antaen käyttäjillesi pääsyn globaaliin sosiaaliseen verkostoon samalla kun kaikki tiedot pysyvät omassa infrastruktuurissasi.
Toisin kuin suuret keskitetyt alustat, Misskey asettaa yhteisön hallinnan etusijalle – sinä asetat säännöt, moderointikäytännöt ja päätät, kuka voi liittyä. Oma isännöinti VPS:llä tarkoittaa, ettei ole algoritmien manipulointia, tiedonkeruuta eikä riskiä, että alusta katoaisi ympäriltäsi.
Misskey – tärkeimmät ominaisuudet
ActivityPub-federaatio
Instanssisi yhdistää yli 10 000 fediverse-palvelimeen, jotta käyttäjät voivat seurata tilejä ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa Mastodonissa, Pleromassa ja muilla alustoilla poistumatta instanssistasi.
Mukautetut emojireaktiot
Reagoi mihin tahansa julkaisuun millä tahansa emojilla — mukaan lukien mukautetut, jotka lataat itse — ylittäen selvästi useimpien alustojen yhden painikkeen tykkäykset.
Sisäänrakennettu media-asema
Jokainen käyttäjä saa henkilökohtaisen mediakansion tiedostojen ja kuvien lataamiseen, järjestämiseen ja uudelleenkäyttöön julkaisuissa ilman uudelleenlatausta.
Lisäosa & Teemajärjestelmä
Laajenna Misskeytä AiScript-pohjaisilla lisäosilla ja käytä mukautettuja teemoja mukauttaaksesi käyttöliittymän syvällisesti yhteisöllesi.
Joustava muistiinpanon näkyvyys
Jokainen julkaisu voidaan asettaa julkiseksi, kotiaikajanalle, vain seuraajille tai suoraviestiksi — antaen käyttäjille tarkan hallinnan siitä, kuka näkee mitä.
Misskey – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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