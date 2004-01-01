Fleet on avoimen lähdekoodin laitehallinta-alusta, joka on rakennettu osqueryn päälle ja joka antaa tietoturva- ja IT-tiimeille reaaliaikaisen SQL-tyyppisen pääsyn jokaiseen rekisteröityyn päätepisteeseen. Toisin kuin perinteiset MDM- tai agenttipohjaiset työkalut, Fleet voi vastata kysymyksiin laitteen tilasta – asennetut ohjelmistot, käynnissä olevat prosessit, avoimet verkkoyhteydet, kirjautuneet käyttäjät – välittömästi verkkopaneelista tai API:n kautta sen sijaan, että odotettaisiin aikataulutettuja keräysikkunoita.

Fleetin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaiken päätepisteen telemetrian hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman laitekohtaisia maksuja ja ilman, että tietoja lähetetään ulkoiseen SaaS-palveluun. Yksi Fleet-instanssi voi hallita satoja tai tuhansia laitteita macOS-, Windows-, Linux- ja ChromeOS-ympäristöissä yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä.