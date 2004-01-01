Asenna Fleet yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin laitehallinta-alusta päätepisteiden kyselyyn, valvontaan ja suojaamiseen macOS-, Windows-, Linux- ja ChromeOS-käyttöjärjestelmissä.
Fleet – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Fleet – mitä sillä voi rakentaa?
Fleet on avoimen lähdekoodin laitehallinta-alusta, joka on rakennettu osqueryn päälle ja joka antaa tietoturva- ja IT-tiimeille reaaliaikaisen SQL-tyyppisen pääsyn jokaiseen rekisteröityyn päätepisteeseen. Toisin kuin perinteiset MDM- tai agenttipohjaiset työkalut, Fleet voi vastata kysymyksiin laitteen tilasta – asennetut ohjelmistot, käynnissä olevat prosessit, avoimet verkkoyhteydet, kirjautuneet käyttäjät – välittömästi verkkopaneelista tai API:n kautta sen sijaan, että odotettaisiin aikataulutettuja keräysikkunoita.
Fleetin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaiken päätepisteen telemetrian hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman laitekohtaisia maksuja ja ilman, että tietoja lähetetään ulkoiseen SaaS-palveluun. Yksi Fleet-instanssi voi hallita satoja tai tuhansia laitteita macOS-, Windows-, Linux- ja ChromeOS-ympäristöissä yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä.
Fleet – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikaiset päätepisteen kyselyt
Suorita SQL-kyselyitä millä tahansa rekisteröidyllä laitteella reaaliaikaisesti vastataksesi tietoturva- ja IT-kysymyksiin odottamatta ajoitettuja tarkistuksia.
Haavoittuvuuksien hallinta
Fleet vertailee jatkuvasti asennettujen ohjelmistoversioita CVE-tietokantoihin ja tuo esiin haavoittuvia paketteja kaikissa rekisteröidyissä laitteissa.
Alustariippumaton MDM
Rekisteröi ja hallitse macOS- ja Windows-laitteita natiivien MDM-profiilien kautta ottamatta käyttöön erillistä MDM-palvelinta.
Käytäntöjen valvonta
Määritä odotettu laitteen tila käytäntöinä ja seuraa, mitkä päätepisteet noudattavat niitä ja mitkä vaativat korjausta keskitetystä hallintapaneelista.
GitOps-määritys
Hallitse kyselyitä, käytäntöjä ja agenttikokoonpanoja koodina Gitissä, jotta muutokset ovat versionhallittuja ja auditoitavissa.
REST API ja CLI
Automatisoi rekisteröinti, kyselyjen ajoitus ja raportointi täyden REST API:n tai fleetctl-komentorivityökalun avulla.
Fleet – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.