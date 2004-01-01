Grafana Pyroscope on avoimen lähdekoodin jatkuva profilointitietokanta, joka on rakennettu tallentamaan ja kyselymään profilointidataa tuotantosovelluksista mittakaavassa. Toisin kuin kertaluonteiset profiloijat, joita käytät tapausten aikana, Pyroscope vastaanottaa profiileja jatkuvasti Go-, Java-, Python-, Ruby-, Node.js-, Rust-, .NET-, eBPF- ja OpenTelemetry-lähteistä, jotta voit vertailla liekkikaavioita eri käyttöönottojen, alueiden tai minkä tahansa mukautetun tunnisteen välillä.

Pyroscopen itseisännöinti VPS:lläsi pitää arkaluonteiset profiilitiedot (jotka usein sisältävät funktion nimiä, tiedostopolkuja ja pinon jälkiä koodistasi) poissa kolmannen osapuolen palveluista, samalla kun voit säätää säilytystä ja tallennustilaa vastaamaan työkuormaasi. Mukana toimitettu yhden binääritiedoston tila suorittaa jakelija-, syöttäjä-, kysely- ja pakkaajakomponentit yhdessä säilössä paikallisella tiedostojärjestelmätallennustilalla – ilman Kubernetesia, objektitallennustilaa tai ulkoisia riippuvuuksia.