Asenna Grafana Pyroscope yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin jatkuva profilointitaustaohjelma, joka auttaa sinua virheenkorjaamaan suorittimen, muistin ja viiveen ongelmia aina yksittäiseen koodiriviin asti.
Grafana Pyroscope – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Grafana Pyroscope – mitä sillä voi rakentaa?
Grafana Pyroscope on avoimen lähdekoodin jatkuva profilointitietokanta, joka on rakennettu tallentamaan ja kyselymään profilointidataa tuotantosovelluksista mittakaavassa. Toisin kuin kertaluonteiset profiloijat, joita käytät tapausten aikana, Pyroscope vastaanottaa profiileja jatkuvasti Go-, Java-, Python-, Ruby-, Node.js-, Rust-, .NET-, eBPF- ja OpenTelemetry-lähteistä, jotta voit vertailla liekkikaavioita eri käyttöönottojen, alueiden tai minkä tahansa mukautetun tunnisteen välillä.
Pyroscopen itseisännöinti VPS:lläsi pitää arkaluonteiset profiilitiedot (jotka usein sisältävät funktion nimiä, tiedostopolkuja ja pinon jälkiä koodistasi) poissa kolmannen osapuolen palveluista, samalla kun voit säätää säilytystä ja tallennustilaa vastaamaan työkuormaasi. Mukana toimitettu yhden binääritiedoston tila suorittaa jakelija-, syöttäjä-, kysely- ja pakkaajakomponentit yhdessä säilössä paikallisella tiedostojärjestelmätallennustilalla – ilman Kubernetesia, objektitallennustilaa tai ulkoisia riippuvuuksia.
Grafana Pyroscope – tärkeimmät ominaisuudet
Jatkuva profilointi
Kerää profiileja käynnissä olevista palveluista ympäri vuorokauden sen sijaan, että odottaisit vikatilannetta, jotta voit verrata kahta mitä tahansa ajankohtaa liekkigraafissa.
Monikielinen tuki
Natiiviset SDK:t Go:lle, Javalle, Pythonille, Rubylle, Node.js:lle, Rustille ja .NETille, sekä Grafana Alloyn automaattinen instrumentointi ja eBPF minkä tahansa binäärin koodittomaan profilointiin.
OpenTelemetry-yhteensopiva
Hyväksy profiileja OpenTelemetry-protokollan kautta ja korreloi ne olemassa olevien jäljitysten, mittareiden ja lokien kanssa muuttamatta keräysputkeasi.
Liekkikaaviovertailut
Vertaa kahta liekkikaaviota rinnakkain nähdäksesi välittömästi, mitkä toiminnot heikentyivät käyttöönoton jälkeen, skaalautuivat huonosti kuormituksen alla tai paranivat korjauksen jälkeen.
Tunnisteisiin perustuva suodatus
Viipaloi profiileja minkä tahansa tunnisteen – palvelun, alueen, version, vuokraajan tai mukautetun ulottuvuuden – mukaan eristääksesi tarkan työkuorman, joka aiheuttaa suorituskyvyn heikkenemisen.
Yhtenäinen binääritallennustila
Toimii yhtenä säilönä oletuksena paikallisella tiedostojärjestelmätallennustilalla, valinnaisilla S3-, GCS- ja Azure-taustaohjelmilla, kun yhden solmun kapasiteetti ei enää riitä.
Grafana Pyroscope – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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