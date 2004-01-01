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Googlen Zanzibarin inspiroima tehokas valtuutusmoottori hienojakoisen pääsynhallinnan mallintamiseen ja täytäntöönpanoon HTTP- ja gRPC-rajapintojen kautta.

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50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
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KVM 2
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
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KVM 4
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10,99/kk
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
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KVM 8
64,99
21,99/kk
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Nopea pääsy konttilokeihin
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AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

OpenFGA – mitä sillä voi rakentaa?

OpenFGA on avoimen lähdekoodin valtuutusmoottori, joka on rakennettu Google Zanzibarin periaatteille – maailmanlaajuisesti hajautettu käyttöoikeusjärjestelmä, joka pyörittää Google Drivea, Docsia ja Kalenteria. Sen avulla suunnittelutiimit voivat määritellä ja panna täytäntöön hienojakoisia pääsynhallintakäytäntöjä ihmisen luettavissa olevalla mallinnuskielellä ja sitten arvioida näitä käytäntöjä suurella suorituskyvyllä yksinkertaisen HTTP- tai gRPC-rajapinnan kautta. ReBAC (suhdepohjainen pääsynhallinta), RBAC (roolipohjainen) ja ABAC (attribuuttipohjainen) mallit ovat kaikki tuettuja natiivisti, ja ne voidaan yhdistää yhdeksi valtuutuskaavioksi.

OpenFGA:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää valtuutuslogiikan ja suhdetiedot täysin hallinnassasi, ilman toimittajalukitusta tai tarkistuskohtaista hinnoittelua. Valtuutustarkistukset suoritetaan pienellä viiveellä omaa PostgreSQL-tietokantaasi vasten, ja API integroituu saumattomasti millä tahansa kielellä kirjoitettuihin sovelluksiin virallisten SDK:iden kautta.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

OpenFGA – tärkeimmät ominaisuudet

Google Zanzibar -malli

Määrittele valtuutuskäytännöt tyypitettyinä relaatiotupelina — sama lähestymistapa, jota Google Drive käyttää — mahdollistaen johdonmukaisen, skaalautuvan pääsynhallinnan palveluiden välillä.

Matalan viiveen tarkistukset

Pyyntöjen kriittistä polkua varten suunniteltu OpenFGA arvioi valtuutustarkistukset millisekunneissa, jotta käyttöoikeuspäätöksistä ei koskaan muodostu pullonkaulaa käyttäjille näkyvissä pyynnöissä.

HTTP- ja gRPC-rajapinnat

Arvioi pääsynvalvontaa, kirjoita suhdetietueita ja laajenna pääsyrakenteita sekä HTTP:n että gRPC:n kautta, virallisten SDK:iden avulla Go:lle, Node.js:lle, Pythonille, Javalle ja .NETille.

Useita todennusmalleja

Määritä RBAC-, ReBAC- ja ABAC-käytännöt — tai yhdistä kaikki kolme — yhden valtuutuskaavion sisällä, joka kattaa kaikki sovelluksesi resurssityypit.

PostgreSQL-pysyvyys

Relaatiotuplia ja malliversioita tallennetaan PostgreSQL-tietokantaan, mikä tarjoaa kestävän ja kyseltävän valtuutustilan transaktiokonsistenssilla.

OpenFGA – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

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Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

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