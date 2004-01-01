Ota OpenFGA käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Googlen Zanzibarin inspiroima tehokas valtuutusmoottori hienojakoisen pääsynhallinnan mallintamiseen ja täytäntöönpanoon HTTP- ja gRPC-rajapintojen kautta.
OpenFGA – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenFGA – mitä sillä voi rakentaa?
OpenFGA on avoimen lähdekoodin valtuutusmoottori, joka on rakennettu Google Zanzibarin periaatteille – maailmanlaajuisesti hajautettu käyttöoikeusjärjestelmä, joka pyörittää Google Drivea, Docsia ja Kalenteria. Sen avulla suunnittelutiimit voivat määritellä ja panna täytäntöön hienojakoisia pääsynhallintakäytäntöjä ihmisen luettavissa olevalla mallinnuskielellä ja sitten arvioida näitä käytäntöjä suurella suorituskyvyllä yksinkertaisen HTTP- tai gRPC-rajapinnan kautta. ReBAC (suhdepohjainen pääsynhallinta), RBAC (roolipohjainen) ja ABAC (attribuuttipohjainen) mallit ovat kaikki tuettuja natiivisti, ja ne voidaan yhdistää yhdeksi valtuutuskaavioksi.
OpenFGA:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää valtuutuslogiikan ja suhdetiedot täysin hallinnassasi, ilman toimittajalukitusta tai tarkistuskohtaista hinnoittelua. Valtuutustarkistukset suoritetaan pienellä viiveellä omaa PostgreSQL-tietokantaasi vasten, ja API integroituu saumattomasti millä tahansa kielellä kirjoitettuihin sovelluksiin virallisten SDK:iden kautta.
OpenFGA – tärkeimmät ominaisuudet
Google Zanzibar -malli
Määrittele valtuutuskäytännöt tyypitettyinä relaatiotupelina — sama lähestymistapa, jota Google Drive käyttää — mahdollistaen johdonmukaisen, skaalautuvan pääsynhallinnan palveluiden välillä.
Matalan viiveen tarkistukset
Pyyntöjen kriittistä polkua varten suunniteltu OpenFGA arvioi valtuutustarkistukset millisekunneissa, jotta käyttöoikeuspäätöksistä ei koskaan muodostu pullonkaulaa käyttäjille näkyvissä pyynnöissä.
HTTP- ja gRPC-rajapinnat
Arvioi pääsynvalvontaa, kirjoita suhdetietueita ja laajenna pääsyrakenteita sekä HTTP:n että gRPC:n kautta, virallisten SDK:iden avulla Go:lle, Node.js:lle, Pythonille, Javalle ja .NETille.
Useita todennusmalleja
Määritä RBAC-, ReBAC- ja ABAC-käytännöt — tai yhdistä kaikki kolme — yhden valtuutuskaavion sisällä, joka kattaa kaikki sovelluksesi resurssityypit.
PostgreSQL-pysyvyys
Relaatiotuplia ja malliversioita tallennetaan PostgreSQL-tietokantaan, mikä tarjoaa kestävän ja kyseltävän valtuutustilan transaktiokonsistenssilla.
OpenFGA – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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