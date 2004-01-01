OpenFGA on avoimen lähdekoodin valtuutusmoottori, joka on rakennettu Google Zanzibarin periaatteille – maailmanlaajuisesti hajautettu käyttöoikeusjärjestelmä, joka pyörittää Google Drivea, Docsia ja Kalenteria. Sen avulla suunnittelutiimit voivat määritellä ja panna täytäntöön hienojakoisia pääsynhallintakäytäntöjä ihmisen luettavissa olevalla mallinnuskielellä ja sitten arvioida näitä käytäntöjä suurella suorituskyvyllä yksinkertaisen HTTP- tai gRPC-rajapinnan kautta. ReBAC (suhdepohjainen pääsynhallinta), RBAC (roolipohjainen) ja ABAC (attribuuttipohjainen) mallit ovat kaikki tuettuja natiivisti, ja ne voidaan yhdistää yhdeksi valtuutuskaavioksi.

OpenFGA:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää valtuutuslogiikan ja suhdetiedot täysin hallinnassasi, ilman toimittajalukitusta tai tarkistuskohtaista hinnoittelua. Valtuutustarkistukset suoritetaan pienellä viiveellä omaa PostgreSQL-tietokantaasi vasten, ja API integroituu saumattomasti millä tahansa kielellä kirjoitettuihin sovelluksiin virallisten SDK:iden kautta.