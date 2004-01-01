Quasarr on kevyt Python-palvelu, joka teeskentelee olevansa sekä Newznab-indeksoija että SABnzbd-latausasiakas ja lähettää sitten jokaisen noudon JDownloader 2:lle sen My JDownloader -pilvi-API:n kautta. Tuloksena on saumaton silta, jonka avulla Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr ja Magazarr voivat etsiä ja ladata yhden napsautuksen isännöintipalveluista koskematta koskaan todelliseen Usenetiin tai BitTorreniin.

Quasarrin itseisännöinti VPS:llä pitää sillan verkossa ympäri vuorokauden, JDownloaderin rinnalla, ja sisältää sisäänrakennetun CAPTCHA-salauksenpurkuvirran suojatuille linkeille. Aktiiviset GitHub-sponsorit voivat kytkeä SponsorsHelperin ratkaisemaan CAPTCHA:t automaattisesti.